Red Dead Redemption 2-Dataminer finden neue Hinweise auf Mexiko

Red Dead Online wird stetig erweitert, aber auf einen Story-DLC warten Red Dead Redemption 2-Fans seit über einem Jahr vergeblich. Nichtsdestotrotz geben sie die Hoffnung insbesondere auf eine Mexiko-Erweiterung nicht auf. Hinweise darauf existieren genug, dank eines Glitchs konnte Mexiko sogar schon betreten werden. Jetzt haben Dataminer im Spielcode 3D-Modelle entdeckt, die offenbar aus Mexiko stammen.

Was wurde gefunden? Ein GTA Forum-Mitglied namens VideoTech UK hat den Code der RDR2-PS4-Version 1.0 nach Hinweisen auf Mexiko durchforstet. Dabei ist er auf einige rudimentäre 3D-Modelle von Gebäuden aus unterschiedlichen Ortschaften in Mexiko gestoßen. Die meisten davon fallen sehr detailarm aus und haben keinerlei Texturen.

Kopfgeldjagd in Mexiko: Auch Twitter-Nutzer WildBrick142 trägt seinen Teil dazu bei: Er hat offenbar Minimap-Daten zu den Regionen aufgestöbert. Offenbar existieren in den RDR2-Daten sogar Hinweise auf Kopfgeldjagden in Mexiko.

there's also references to map region outlines in the minimap scaleform, unfortunately the actual outline graphics for them were deleted pic.twitter.com/NbIovjxQUe