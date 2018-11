Es ist soweit. Die Server für die Beta des RDR2-Multiplayers Red Dead Online auf PS4 und Xbox One sind live gegangen. Ausgedehnten Ausritten und PvE- und PvP-Aktivitäten mit euren Freunden in der riesigen Spielwelt von Red Dead Redemption 2 steht also nichts mehr im Wege.

Bis auf eine Kleinigkeit.

Um bereits jetzt schon starten zu können, müsst ihr Besitzer einer Ultimate Edition von Red Dead Redemption 2 sein. Der Rest startet später.

So geht's los

Alle Infos zum Beta-Start von Red Dead Online

Titel-Update erforderlich: Damit ihr Red Dead Online starten könnt, ist zunächst der Download eines kleinen Patches vonnöten.

Er wiegt ungefähr 5,6 GB und bringt RDR2 auf Version 1.03. Das Update sollte beim Start eurer Konsole normalerweise automatisch heruntergeladen werden.

Danach findet ihr im Hauptbildschirm oben rechts den Bereich "Online".

Update: Derzeit kommt es vermehrt zu Beschwerden von Xbox One-Spielern, die nicht spielen können. Das könnt ihr tun, wenn ihr keinen Zugang zu Red Dead Online habt.