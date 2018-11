Red Dead Online - Kein Zugang für Xbox-Spieler? Das könnt ihr tun

Red Dead Online ist offiziell für Besitzer der Ultimate Edition gestartet. Die Server sind auf der PS4 live. Auf der Xbox One scheint es jedoch Probleme zu geben.

Eigentlich sollte im Hauptmenü von Red Dead Redemption 2 der Online-Modus auswählbar sein, nachdem ihr das Update 1.03 installiert habt. Bei vielen Spielern steht dann im Online-Menü aber nur "Coming Soon" bzw. "bald erhältlich". Im Netz häufen sich die Beschwerden.

Nur Xbox One betroffen? Derzeit scheint ausschließlich die Xbox One-Version betroffen zu sein, sowohl die digitale als auch die Retail-Version.

Jeder, bei dem der Onlinemodus von RDR 2 nicht zur Verfügung steht, besitzt laut eigener Aussage die Xbox One-Fassung. Ob auch die PS4-Version betroffen ist, können wir noch nicht sagen. Aktuell deutet aber nichts darauf hin.

Wir selbst haben Red Dead Online erfolgreich auf der PS4 gestartet, die Xbox-Version haben wir noch nicht getestet.

Wichtig: Ohne Ultimate Edition könnt ihr jetzt noch nicht spielen.

Vielleicht liegt das Problem bei Rockstar oder an den Servern. Der genaue Grund ist unklar. Derzeit könnt ihr nichts anderes tun, als diese Schritte zu befolgen. Sollte das nicht, müsst ihr wohl oder übel warten.

Auf Twitter schrieb der Support von Rockstar, dass derzeit das Problem untersucht wird. Betroffene sollen sich gedulden.

We are aware of an issue affecting Xbox One Ultimate Edition players not being able to access Red Dead Online. Please be patient as we investigate this issue.