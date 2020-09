Red Dead Online: Hinweise auf Zombie-Event erinnern an Undead Nightmare

Fallen die Untoten über den Wilden Westen her? Dataminer entdeckten im Code von Red Dead Online Zombie-Modelle einer "Army of Fear". Es ist durchaus denkbar, dass wir mit dem nächsten Update von Rockstars Onlinespiel gegen Untote kämpfen.

Zombies zu Halloween: Ein Zombie-Event würde mit dem bevorstehenden Halloween absolut Sinn ergeben. Ein neues Update, das im Oktober erscheint, führt dann die Zombies und entsprechend Aufgaben rund um die wandelnden Leichen ein.

Dass dies gar nicht so unwahrscheinlich ist, zeigt ein anderer Leak vom Juli. Damals entdeckte ein Dataminer Soundfiles versteckt im Code von RDO. Diese waren als "Fear" oder "FOA" bezeichnet. Könnte FOA vielleicht irgendwie für "Army of Fear" stehen?

Wie die neuen Modelle in RDO aussehen, könnt ihr euch in diesem Video anschauen. Sie würden durchaus ein ordentlich gruseliges Zombie-Event versprechen.

Link zum YouTube-Inhalt

Was machen Zombies im Wilden Westen?

Die Untoten kehren zurück! Die Red Dead-Reihe hat eine Vergangenheit, was Zombies angeht. Im DLC Undead Nightmare für Red Dead Redemption aus dem Jahr 2010 bekam es Revolverheld John Marston mit den Untoten zu tun. In der Story wird die Stadt Blackwater von einer Krankheit heimgesucht, die Opfer in Zombies verwandelt.

John findet heraus, dass eine alte Azteken-Göttin hinter allem steckt. Marston muss einige Missionen erledigen, um die Zombie-Plage einzudämmen.

Velleicht erwartet uns in Red Dead Online etwas Ähnliches. Zumindest gibt es einige Hinweise auf ein Zombie-Event. Nun müssen wir warten, ob Rockstar Games dies bestätigt.

Würdet ihr euch über ein Zombie-Event in Red Dead Online freuen? Glaubt ihr, dass so etwas kommt?