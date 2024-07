Red Dead Redemption 2: Arthur sollte mal jünger und mehr wie ein echter Gangster aussehen - Mod bringt den Look zurück

Allzu groß fallen die Unterschiede nicht aus, aber Arthur hat hier die eine oder andere Narbe mehr und wirkt jünger.

Arthur Morgan wirkt in Red Dead Redemption 2 wie ein Mann, der schon viel gesehen hat. Das sieht man auch seinem Gesicht an. Aber wenn wir es nicht mit einem mächtigen Bart zu wuchern lassen, ist Arthur durchaus hübsch anzuschauen.



Allerdings sollte der hartgesottene und doch ehrliche Outlaw ursprünglich einmal ein bisschen anders aussehen: Jünger, mit mehr Narben und insgesamt noch ein bisschen rauer. Eine PC-Mod bringt genau diesen Look aus der RDR2-Beta jetzt zurück.

Red Dead Redemption 2: So könnt ihr mit einem jüngeren, vernarbteren Arthur spielen, wie er ursprünglich wohl gedacht war

Darum geht's: Auf Nexusmods lässt sich eine neue Red Dead Redemption-Mod mit dem Namen "BJ's Beta Arthur Morgan" herunterladen und installieren. Laut dem Ersteller dieser Mod handelt es sich dabei um einen "Versuch, den hässlichen und gemeineren" Arthur wieder zu erwecken, den wir von früheren Bildern aus der Beta-Phase von Red Dead Redemption 2 kennen.

10:45 Die Rückkehr von Red Dead Redemption ist ein Witz, aber inzwischen leider auch typisch Rockstar

Was genau wird da verändert? Besonders viel ist es nicht und wer nicht viele Hundert Stunden mit Arthur Morgan durch den wilden Westen gestreift ist, wird die Unterschiede womöglich gar nicht auf den ersten Blick erkennen. Aber er hat hier neue Narben, braune Bartstoppeln und eine neue Gesichtsstruktur, wie der Mod-Urheber erklärt. Obendrauf gibt es auch noch eine neue Farbe für Shirts.

Wie das aussieht, könnt ihr euch zum Beispiel in diesem Tweet anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das sagen andere RDR2-Fans zum Makeover: Die Reaktionen fallen sehr gespalten aus. Selbstverständlich gibt es viele Leute, die den neuen Style nicht so feiern und eine ganze Menge an Menschen, die dem Look durchaus etwas abgewinnen können. Aber auch eine dritte Gruppe existiert, und zwar diejenigen, die eigentlich gar keinen Unterschied erkennen können und dementsprechend etwas irritiert sind.

Hier seht ihr die Unterschiede besser: Auf den Bildern aus dem Tweet sieht Arthur wirklich fast identisch aus (und das ist auch kein Wunder, immerhin soll es immer noch derselbe Mensch sein), aber auf den Bildern, die der Modder selbst zur Verfügung stellt, könnt ihr mehr erkennen, was sich geändert hat.

Mod-Arthur aus der Beta wirkt schon ein bisschen ruppiger als der aus Red Dead Redemption 2.

Mehr GamePro-Beiträge über Red Dead Redemption 2 könnt ihr hier lesen:

Innerhalb von Red Dead Redemption 2 tut sich sonst nicht mehr besonders viel. RDO bekommt keine nennenswerten neuen Inhalte mehr und eine richtige PS5- oder Xbox Series S/X-Version mit 60 oder gar 120 FPS-Support und nativer 4K-Auflösung lässt ebenfalls auf sich warten. Wir würden nicht darauf setzen, dass sowas noch kommt. Vor allem, wo Rockstar Games mittlerweile voll und ganz mit GTA 6 beschäftigt sein dürften.

Wie gefällt euch der Beta-Look von Arthur Morgan? Oder gehört ihr zu denen, die keinen großen Unterschied erkennen können?