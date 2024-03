Red Dead Redemption 2-Fan bastelt Undead Nightmare 2-Artworks und lässt uns damit das Herz bluten

Der erste Teil bekam einen großen Story-DLC, RDR2 hingegen geht wohl leer aus.

Der Release von Red Dead Redemption 2 ist mittlerweile über fünf Jahre her und Rockstars Western-Epos ist nach wie vor einer der besten Open World-Titel, die ihr überhaupt spielen könnt.

Doch während Rockstar den Multiplayer-Part Red Dead Online auch nach dem Launch mit weiteren Inhalten und Updates versorgte, warteten wir auf einen Story-DLC bislang vergebens.

Beim ersten Teil sah das noch anders aus. Da lieferte Rockstar nämlich das famose Undead Nightmare ab, in dem die Spielwelt von Untoten überrannt wird und John Marston eine komplett neue Storyline erlebt. Aufgrund der Popularität der Erweiterung hatten viele – auch wir – gehofft, dass es für RDR2 auch ein Undead Nightmare 2 geben würde.

11:52 Red Dead Redemption 2 - Kommen Story-DLCs und ein RDR1-Remake?

Geister statt Untote

Doch diese Hoffnung wird sich voraussichtlich nicht erfüllen. Und das schmerzt besonders, wenn wir uns die Artworks von Redditor danielgmal anschauen. Der hat nämlich kurzerhand selbst zum virtuellen Pinsel gegriffen und ein paar Artworks für ein Undead Nightmare 2 gebastelt, das wir vermutlich niemals sehen werden.

Hier sind sie:

In der Beschreibung wird auch kurz umrissen, was die Erweiterung angeblich bieten solle:

Geister statt Zombies

Verbessertes Moralsystem

Tarotkarten, an die spezifische Geschichten und Charaktere geknüpft sind

"Dämonen" als Gegner

Klingt alles nach einer vielversprechenden Angelegenheit, bleibt allerdings leider nur das Gedankenkonstrukt eines Fans, der mehr Inhalte für das Spiel möchte.

Einen Story-DLC für RDR2 wird es ziemlich sicher nicht mehr geben

Den Kommentaren nach zu urteilen bluten vielen User*innen die Herzen genauso stark wie uns. Light_Guardian07 schreibt beispielsweise:

"Klingt wirklich cool. Verdammt, RDR2 hatte so viel DLC-Potenzial, aber Rockstar lässt gerne Geld auf dem Tisch liegen."

Es sieht jedenfalls nicht danach aus, als würde Rockstar noch einen großen Story-DLC für RDR2 nachschieben – zumal am Horizont auch schon das nächste große Projekt GTA 6 seine Schatten vorauswirft. Ideen für zusätzliche Geschichten hätte es in jedem Fall genug gegeben.

Die Umsetzung von einer davon forderte Kollegin Linda schon vor einigen Jahren:

Red Dead Redemption 2 erschien am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One, eine Umsetzung für den PC folgte ein knappes Jahr später. Mit einer Test-Wertung von 96 gehört RDR2 zu den am besten bewerteten Spielen in der GamePro-Historie und ist auch heute noch uneingeschränkt empfehlenswert – unter anderem wegen seiner immensen Liebe zum Detail.

Welchen Story-DLC hättet ihr euch für RDR2 gewünscht?