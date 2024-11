Red Dead Redemption 2-Spieler staunt nicht schlecht, als Arthur im Camp plötzlich von John k. o. geschlagen wird - das steckt dahinter

So harmonisch wie hier sind die Zusammentreffen von John Marston (links) und Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2 nicht immer.

Red Dead Redemption 2 ist kürzlich sechs Jahre alt geworden und das Western-Epos von Rockstar ist derart vollgestopft mit kleinen Details und Szenen, dass diese auch nach dieser langen Zeit immer noch für Überraschungen sorgen können. So wie diese Szene, die auch wir noch nicht kannten.

Darum geht's: Reddit-User 111333999555 hat ein kurzes Video auf der Plattform geteilt, das zeigt, wie Arthur Morgan zu Beginn einer Nebenmission nichtsahnend durch das Camp der Van der Linde-Bande bei Clemens Point (im dritten Kapitel des Spiels) schlendert. Plötzlich nähert sich John Marston von hinten und schlägt Arthur unvermittelt k. o..

Knockout-Szene in RDR 2 hat in den allermeisten Fällen eine Vorgeschichte

Die Verwunderung ist groß: Warum hat John den RDR2-Hauptcharakter geschlagen? Handelt es sich gar um eine versteckte Mission? Nicht wirklich, denn die Auflösung kommt ziemlich schnell in den Kommentaren unter dem Video. Dort erklärt User thetak3nking:

"Wenn du dich im Lager zu sehr ärgerst (nicht nur über Jack, sondern praktisch über jeden), wirst du ausgeknockt und außerhalb des Lagers zurückgelassen. Wenn du das immer wieder tust, wird der Abstand immer größer."



Mit "ärgern" ist die Dialogoption "Antagonize" gemeint, die ihr in vielen Fällen nutzen könnt, wenn ihr mit NPCs in der Spielwelt von Red Dead Redemption 2 interagiert. Passiert das zu oft, hat das offenbar schmerzhafte Konsequenzen für Arthur. Mit den eigenen Gangmitgliedern sollte man es sich also nicht verscherzen, wie auch andere Posts auf Reddit beweisen, in denen die Szene ebenfalls gezeigt wird.

Kurios: 111333999555 beteuert, dass er die Dialogoption nicht genutzt habe, weil er den aktuellen Durchgang mit möglichst hohem Ehre-Level beenden will. Ob die K. o.-Szene auch ohne vorherigen Auslöser passieren kann? Rockstar wäre eine derartige Überraschung zumindest zuzutrauen.

Red Dead Redemption 2 erschien am 26. Oktober 2018 für die PS4 und die Xbox One, ein knappes Jahr später folgte eine Umsetzung für den PC. Mit einer Wertung von 96 gehört es zu den bestbewerteten Spielen in der GamePro-Historie, der Metacritic-Schnitt für das Open World-Spiel liegt gar bei 97.

Habt ihr diese kleine Szene in RDR 2 auch schon erlebt? Welche Details in Rockstars Western-Epos mögt ihr besonders gerne?