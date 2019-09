Red Dead Redemption 2 - Keine Singleplayer-DLCs in Arbeit

In einem Interview mit VG247 hat Rockstar bekannt gegeben, dass derzeit an keiner Einzelspieler-Erweiterung gearbeitet wird. Dies scheint auch nicht geplant zu sein. Falls ihr auf ein Story-DLC gehofft habt, solltet ihr eure Erwartungen also lieber zurückschrauben. Online Production Associate Katie Pica äußerte sich sehr eindeutig.

"Wir konzentrieren uns im Moment zu 100 Prozent auf den Online-Modus. Es gibt so viel zu tun und wir hoffen, dass wir all das, was die Spieler am Singleplayer lieben, auch in die Online-Welt bringen."

Es geht also offenbar weiter wie mit GTA 5, das ebenfalls bis heute keine große Einzelspieler-Erweiterung bekommen hat. Stattdessen wird GTA Online weiterhin mit neuen Updates versorgt. Das scheint auch die Strategie bei Red Dead Online zu sein.

Red Dead Online soll Qualität des Story-Modus erreichen

Zuletzt wurden mit dem Frontier-Update neue Charakter-Klassen eingeführt, die verschiedene Spielstile unterstützen und spezialisiert werden können. Online Producer Tarek Hamad fügt hinzu:

"Wir haben es schon einmal gesagt, wir alle lieben Singleplayer-Spiele und Red Dead Redemption 2 ist mit seiner absolut riesigen Story und dem umfangreichen Epilog hoffentlich ein Beweis dafür. "

Die hohen Ambitionen der Entwickler betreffen sowohl den Einzelspieler- als auch den Mehrspieler-Modus. Ziel sei es, dass sich die Welt von Red Dead Online genauso dicht anfühlen soll, wie in der Kampagne. Dafür soll es mehr Aktivitäten, zufällige Events, Charaktere und weitere Neuerungen geben.

Hättet ihr gerne ein Singleplayer-DLC für Red Dead Redemption gespielt?