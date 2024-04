Red Dead Redemption 2-Fan macht eine der schönsten Szenen zum LEGO-Film und so großartig sieht er aus

John Marston aus Red Dead Redemption begegnen wir auch in RDR 2 wieder.

Achtung, Spoiler: Wer Red Dead Redemption 2 beendet, spielt im Epilog noch eine ganze Weile als John Marston. Unter anderem können wir uns in dieser Zeit auf einer Farm zur Ruhe setzen und das zugehörige Haus vorher im Schweiße unseres Angesichts selbst aufbauen.

Die Szene gehört zum Schönsten, was ihr in Rockstars Open World-Titel zu Gesicht bekommt und jetzt wurde sie von einem Fan in einen LEGO-Film verwandelt. Das sieht nicht nur fantastisch aus, sondern ist obendrein auch noch witzig und weckt wohlige Erinnerungen.

Red Dead Redemption 2: Die Hausbau-Szene aus dem Epilog gibt es jetzt auch als witzigen LEGO-Film

Darum geht's: In Red Dead Redemption 2 gibt es einen ausführlichen Epilog und darin habt ihr als John Marston die Gelegenheit, zusammen mit Uncle und Charles ein echtes Zuhause für Abigail, Jack, Uncle und John zu bauen. Dazu müssen Balken geschleppt, Nägel eingeschlagen und allgemein einfach ordentlich geschuftet werden. Hier könnt ihr euch die komplette Cutscene auf YouTube ansehen.

Die Szene gehört zum Besten, was RDR2 zu bieten hat. Es ist eine wahre Freude, diese Schnittstelle zwischen Red Dead Redemption und seinem Prequel RDR 2 live mitzuerleben. Das ewige Necken zwischen Uncle und John befindet sich auf dem absoluten Höhepunkt und es gibt wohl wenig befriedigenderes, als einen Hausbau im Zeitraffer sehen zu können. Die Musik setzt dem Ganzen dann noch die Krone auf.

Hier könnt ihr euch die Sequenz ausnahmsweise mal in einem ganz anderen Look zu Gemüte führen. RDR2-Fan und LEGO-Bastler sowie Filmemacher Lego Crow hat einen Stop Motion-Film dazu animiert, der komplett aus LEGO-Figuren besteht:

Viel Liebe zum Detail: Das Tolle daran ist natürlich, wie nah das hier Gezeigte am Original liegt. Hier stimmt einfach alles und es wirkt wirklich beeindruckend, wie viele Kleinigkeiten ihren Weg in das Video gefunden haben. Unter anderem taucht auch der Blauhäher auf, der nur zu sehen ist, wenn Arthur mit einem hohen Grad an Ehre gestorben ist.

Das steckt sonst noch drin: Wir haben es hier aber nicht nur mit einer originalgetreuen Nachbildung zu tun, das Video erweitert das Ganze auch noch um ein paar sehr amüsante Details. Beispielsweise hat auch ein virales Video Einzug gehalten, in dem Arthur und Uncle beim Haus bauen permanent von einem wilden Puma attackiert werden.

Was kommt als nächstes? Das RDR2-Entwicklerstudio arbeitet aktuell mit Hochdruck daran, GTA 6 fertigzustellen. Die Fortsetzung der anderen Open World-Reihe aus dem Hause Rockstar Games dürfte der am sehnlichsten erwartete Titel der Videospiel-Geschichte sein.

Bisher gibt es dazu allerdings nur einen einzigen Trailer und mit dem Jahr 2025 einen noch sehr vagen Release-Zeitraum – der sich auch gut und gerne nochmal verschieben könnte.

Was haltet ihr vom LEGO-Video? Was ist eure Lieblingsszene aus dem RDR2-Epilog?