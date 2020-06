Red Dead Redemption 2 - Mit dieser Mod bekommt Arthur Morgan Superkräfte

Habt ihr euch schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie Superhelden wohl im Wilden Westen agiert hätten? Nein? Die Red-Dead-Redemption-2-Mod Super Arthur von JulioNIB beantwortet die Frage trotzdem, denn wie der Name schon vermuten lässt, verwandelt sich Arthur Morgan damit in eine Art Super-Cowboy.

Hinweis: Mods sind lediglich in der PC-Version von RDR2 verwendbar. Aufgrund der Kuriosität der Mod berichten wir trotzdem darüber.

Auf, auf und davon! Die Mod verlieht dem tragischen Anti-Helden von Red Dead Redemption 2 die Kraft zu fliegen. Darüber hinaus wird Arthur superstark und kann seine Gegner mit bloßen Händen besiegen, indem er sie etwa packt und gegen Hauswände schleudert oder sie meterweit durch die Luft wirft. Arthur kann sich seine Gegner außerdem packen, mit ihnen hoch in den Himmel fliegen und die armen Opfer dann einfach fallen lassen.

Superheld oder Superschurke?

Da Arthur Morgan in RDR 2 kein wirklich herzensguter Mensch ist, lassen sich mit der Modifikation Super Arthur natürlich auch jede Menge fieser Dinge anstellen. Selbst Pferde sind vor dem Super-"Helden" nicht sicher, wie ihr im Video zur Mod sehen könnt.

Noch kein kostenloser Download: Momentan ist es noch nicht möglich, die Modifikation kostenlos herunterzuladen. Ihr müsst Patreon-Unterstützer von JulioNB werden. Die Mod befindet sich noch in einem "Work in Progess"-Zustand und ist noch nicht fertig. Wer sich aber die unfertige Version anschauen will - mit der ihr schon jede Menge Spaß haben könnt - dann kommt nur als Patreon-Unterstützer an den Download.

Wann Super Arthur auch für alle anderen zur Verfügung gestellt wird, steht momentan noch nicht fest. Wer aber warten kann, der kommt in absehbarer Zeit auch kostenlos das Vergnügen, Superheld in Red Dead Redemption 2 zu werden.