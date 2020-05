Outlaw Arthur Morgan macht in Red Dead Redemption 2 einiges mit und erlebt in Rockstars Open World-Epos eine der besten Videospiel-Geschichten der letzten Jahre. Was er wohl gesagt hätte, wenn er damals gewusst hätte, dass er irgendwann auch einmal auf riesigen Tieren reiten kann?

Genau das soll jetzt nämlich mit einer Mod möglich sein, die JulioNIB aktuell bastelt. Dieser zeichnete bereits für diverse GTA 5-Mods verantwortlich und werkelt jetzt eben an der Option, riesige Tiere in Red Dead Redemption 2 zu reiten.

Die Mod mit dem bezeichnenden Namen "RDR2 Pig Rider wtf mod" ist allerdings noch nicht fertig, sondern wird derzeit noch erstellt. Bilder auf der Seite des Projekts geben aber schon einmal einen Ausblick, was dann im Spiel möglich sein wird.

Arthur als Schweinereiter

Arthur soll unter anderem auf riesigen

Schweinen

Bären

Pumas

Wölfen

reiten können.

Spielerischer Mehrwert? Gleich null, aber hier geht es natürlich um den Spaß.

Hinweis: Mods sind nur in der PC-Version von Red Dead Redemption 2 verfügbar. Wir haben uns trotzdem entschieden, auf diese Mod aufmerksam zu machen, weil sie zeigt, wie kreativ das Spiel auch über 1,5 Jahre nach seinem Erst-Release begleitet wird.

Was war euer kuriosestes Erlebnis in Red Dead Redemption 2?