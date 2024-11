In Red Dead Redemption 2 stinken manche NPCs so sehr, dass ihr sie anhand ihres Geruchs verfolgen könnt

Red Dead Redemption 2 bildet den Wilden Westen sehr genau ab.

Das Wild-West-Abenteuer Red Dead Redemption 2 gilt als Paradebeispiel dafür, wie sich eine lebendige Spielwelt anfühlen sollte. Die Entwickler*innen haben unzählige Details eingebaut, die vielen Spieler*innen alleine vermutlich nie aufgefallen wären. In Summe sorgen die aber dafür, dass sich das Open-World-Spiel extrem hochwertig anfühlt.

Bekannt ist beispielsweise, dass Hauptfigur Arthur Morgan von NPCs gemieden wird, wenn er sich für eine längere Zeit nicht wäscht und verdreckt durch Ortschaften läuft. Offenbar funktioniert das aber auch andersherum.

Auch andere NPCs können stinken

Eine wichtige Fähigkeit in Red Dead Redemption 2 ist das Adlerauge. Das verlangsamt die Zeit und hebt bestimmte Dinge in der Spielwelt hervor. Auf der Jagd können so die Spuren von Tieren verfolgt werden. Eine schmale weiße Linie gibt dabei an, wohin ein Tier gelaufen ist und steht gewissermaßen für den Geruch.

Wie Reddit-User seriousBnana in einem Post von Ende Oktober anmerkt, lassen sich mit dem Adlerauge aber auch NPCs verfolgen. In einem Screenshot ist beispielsweise zu sehen, dass das Bandenmitglied Bill in einer Mission ebenfalls eine dünne weiße Linie hinter sich herzieht. Der gute Bill hätte wohl vorher ein Bad nehmen sollen.

Hier könnt ihr euch den Post selbst anschauen:

In den Kommentaren gibt es natürlich allerlei Witze über die Körperhygiene von Bill und den anderen Bandenmitgliedern. Der User Axivelee schreibt in einem Kommentar:

"Ich habe einmal das Adlerauge im Camp aktiviert und Spuren hinter jedem einzelnen gesehen."

Bill ist also offenbar nicht der einzige, der es mit der Hygiene nicht allzu genau nimmt. Gewissermaßen passt das aber natürlich auch zum Setting und dem Rest des Spiels. Red Dead Redemption 2 versucht in vielen Facetten, die Zeit des späten 19. Jahrhunderts genau abzubilden. Ohne warmes Wasser im eigenen Haus ist schließlich auch das heiße Bad gar nicht so leicht.

Arthur und seine Bande befinden sich sogr auf der Flucht vor dem Gesetz, die meiste Zeit leben sie in einem Camp irgendwo im Wald. Da ist es kaum verwunderlich, dass regelmäßige Bäder eine recht niedrige Priorität haben.

Sind euch die Spuren hinter Arthurs Bandenmitgliedern schon aufgefallen?