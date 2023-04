Red Dead Redemption 2-Spieler entdeckt nach 1900h praktischen Pferde-Skill

Red Dead Redemption 2 setzt unter anderem auf realistische Pferde.

Red Dead Redemption 2 ist eines dieser Spiele, das voller Möglichkeiten steckt. Die Spielwelt ist riesig, es gibt unfassbar viel darin zu entdecken und ihr könnt mit vielem Dingen interagieren. Da wirkt es wenig verwunderlich, dass Fans auch nach dem vierten Spieldurchgang noch Neues entdecken.

RDR2-Spieler entdeckt zufällig, dass Pferde auch rückwärts laufen können

Darum geht's: Redditor lumbaginator gibt in einem Post an, den mittlerweile fünften Durchgang von Red Dead Redemption 2 zu absolvieren. Dabei seien insgesamt schon über 1.900 Stunden verstrichen. Aber erst jetzt ist lumbaginator aufgefallen, dass Pferde auch rückwärts laufen können, während sie geritten werden.

Dabei betont lumbaginator noch, er habe das wirklich die ganze Zeit über nicht gewusst. Er mache keinen Scherz und meine das auch nicht ironisch. Aber offensichtlich freut er sich sehr darüber und kostet das Ganze dann auch direkt ordentlich aus. So sieht der Rückwärtsgang dann übrigens aus:

Er ist nicht allein: Unter dem Video häufen sich die Kommentare anderer Spieler*innen, denen es genauso erging und bislang keine Ahnung davon hatten. Offenbar macht Red Dead Redemption 2 seine Sache nicht besonders gut, wenn es um Tutorial-Hinweise geht: Sie sind einfach zu leicht zu übersehen.

Einige Spieler*innen haben wohl sogar ganze Kutschen und Wagen einfach irgendwo stehen lassen, weil sie nicht wussten, dass sie mit ihnen auch rückwärts fahren können, da Pferde eine Art Rückwärtsgang haben. Aber es gibt natürlich auch viele Kommentare von anderen Fans, die die Funktion sehr wohl kennen und nutzen.

So funktioniert's: Wie Autos in den meisten Rennspielen könnt ihr auch euer Pferd rückwärts reiten lassen, wenn ihr den Bremsknopf gedrückt haltet. Auf PS4/PS5 ist das R1, auf Xbox One und Xbox Series S/X dementsprechend der rechte Bumper. Ihr könnt so mit Pferden und sämtlichen Kutschen den Rückwärtsgang einlegen.

Anscheinend gibt das Spiel uns sogar einen Hinweis darauf, dass Wagen auch rückwärts fahren können, wenn ihr das erste Mal einen steuert. Aber bei RDR 2 sind derartige Hinweise immer sehr klein, unauffällig und nur kurz am Bildschirmrand zu lesen.

Ihr braucht übrigens auch keine besonders gute Beziehung zu eurem Klepper aufbauen, um ihn rückwärts reiten lassen zu können. Aber habt ihr das edle Tier genug gefüttert, gestriegelt und gestreichelt, könnt ihr mit dem Pferd noch jede Menge andere Kunststücke durchführen.

Wusstet ihr, dass Pferde auch rückwärts gesteuert werden können? Habt ihr ähnliche Entdeckungen erst nach längerer Zeit gemacht?