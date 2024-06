Red Dead Redemption 2-Spieler versteckt sich vor der Polizei einfach hinter einer Tür und es ist komplett absurd

In Red Dead Redemption 2 und dem Multiplayer Red Dead Online habt ihr die Wahl, ob ihr Outlaws sein wollt.

Wenn es im echten Leben so einfach wäre, sich vor der Polizei zu verstecken, wäre unsere Welt wohl eine andere: In Red Dead Redemption 2 beziehungsweise Red Dead Online reicht es offenbar aus, sich einfach hinter die offene Tür zu stellen, durch die der Gesetzeshüter den Raum betritt. Zumindest zeigt das ein Reddit-User in seinem wirklich amüsanten Gameplay-Video. Womöglich liegt das Ganze an einem Glitch, aber das Ergebnis bleibt natürlich dasselbe.

Red Dead Redemption 2: So einfach versteckt ihr euch vor der ziemlich trotteligen Polizei

Darum geht's: Wenn ihr in Red Dead Redemption 2 Leute ausraubt oder erschießt und die Zeugen entkommen lasst, wird ein Kopfgeld auf euch ausgesetzt. Das heißt, dass früher oder später die Polizei auftaucht und ihr es irgendwann sogar mit Kopfgeldjägern zu tun bekommen könnt – je nachdem, wie hoch das Kopfgeld ist.

In Red Dead Online gibt es auch noch andere Spieler*innen und wahrscheinlich deshalb ist das Kopfgeldsystem dort ein bisschen gnädiger gestaltet. Hier kostet es euch deutlich weniger, wenn ihr (völlig aus Versehen, versteht sich!) unschuldige Passant*innen über den Haufen schießt. In diesem Fall hier hat der Spieler ein Kopfgeld von gerade einmal 30 Cent, die auf ihn ausgesetzt wurden.

Vielleicht liegt es daran, dass der Polizist nicht besonders bemüht ist, ihn zu finden. Oder er hat anderweitige Probleme, der Allerschlauste scheint er jedenfalls nicht zu sein. Jedenfalls kann er den Spieler nicht finden, obwohl der sich einfach nur hinter der Tür versteckt, durch die der Gesetzeshüter den Raum betritt. Das sorgt dann auch für den entsprechenden Kommentar:

"Ich kann nicht glauben, dass das funktioniert hat!"

Hier könnt ihr euch das äußerst amüsante Video ansehen:

Was passiert hier, ist das ein Glitch? Möglicherweise schon, es sieht zumindest danach aus. Traditionell haben NPCs in Spielen wie RDR2 öfter mal Probleme mit Türen oder Wänden und glitchen durch sie hindurch. Aber eigentlich scheint hier größtenteils alles ordnungsgemäß abzulaufen. Der Polizist übersieht die Spielfigur wohl wirklich einfach.

Womöglich hängt es auch damit zusammen, dass die Tür hier geöffnet wird. Wobei der Urheber des Posts schreibt, er habe eigentlich gar keinen Knopf gedrückt. Allem Anschein nach wird die Animation also einfach getriggert, wenn sich die Tür in der Nähe öffnet beziehungsweise schließt.

Wo ist denn das? Überraschenderweise nicht in Saint Denis. Auch wenn der Polizist stark danach aussieht, haben wir es hier mit einem Raum in Blackwater zu tun. Genauer gesagt mit dem ersten Stock des Saloons von Blackwater. Das berichtet zumindest der Ersteller dieses Reddit-Beitrags in den Kommentaren. Die drehen sich übrigens in erster Linie um das Aussehen der Spielfigur, die ihr in Red Dead Online sehr viel mehr anpassen könnt, als es im Story-Modus der Fall ist.

Was glaubt ihr, warum der Polizist den Spieler nicht entdeckt? Ist euch in Red Dead Redemption 2 auch schon so etwas passiert oder nutzt ihr den Trick vielleicht sogar regelmäßig?