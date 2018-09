Red Dead Redemption 2 gehört zu den Spielen, die von den Fans in diesem Jahr am sehnlichsten erwartet werden. Der Release rückt immer näher und Rockstar Games füttert uns weiter mit neuem Bildmaterial an.

Innerhalb von kurzer Zeit wurden jetzt diverse Charaktere in einzelnen Portraits vorgestellt: Die Bilder sind im klassischen Red Dead Redemption-Stil gezeichnet und auch in den bekannten Farben gehalten.

Alte Bekannte & neue Gesichter

Rockstar stellt die Charaktere aus Red Dead Redemption jeweils mit einem kurzen Zitat vor. Neben einigen bekannten Figuren wie Dutch van der Linde oder John Marston sehen wir aber auch neue Gesichter.

Schaut euch die Charaktere an:

Jack Marston ist also wirklich mit von der Partie, genau wie Abigail. Die einzelnen Namen aller bisher vorgestellter Charaktere lauten:

John Marston

Bill Williamson

Susan Grimshaw

Pearson

Micah Bell

Leopold Strauss

Dutch van der Linde

Hosea Matthews

Molly O'Shea

Charles Smith

Abigail Roberts

Karen Jones

Javier Escuella

Tilly Jackson

Uncle

Mary-Beth Gaskill

Lenny Summers

Josiah Trelawny

Reverend Swanson

Sean Macguire

Sadie Adler

Arthur Morgan

Wieso die Fans auf einen neuen Trailer hoffen:

Er wurde bereits angekündigt. Am Ende des zuletzt veröffentlichten Gameplay-Trailers hieß es, das nächste Gameplay-Video werde sich Missionen, feindlichen Gangs, Aktivitäten, dem Deadeye-System und Überfällen widmen.

Rockstar Games hat das letzte Gameplay-Video auf Twitter jetzt als angehefteten Tweet entfernt. Das deuten einige Fans als Hinweis darauf, dass bald ein neuer kommt.

Aber freut euch nicht zu früh, das muss natürlich nichts heißen.

Wie findet ihr die Bilder? Fehlt euch jemand?

