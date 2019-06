Red Dead 2: Rockstar hat etwas ganz besonderes für Musik-Fans parat

Red Dead Redemption 2 erzählt eine emotionale Geschichte rund um den Outlaw Arthur Morgan, die dank hervorragender Musikuntermalung an der ein oder anderen Stelle des Spiels für Gänsehautmomente sorgt. Wer sich Hits wie "Unshaken" von D'Angelo und "That's The Way it is" von Daniel Lanois auch außerhalb des Open World-Spiels anhören möchte, der kann sich bald die offizielle Musik-Kollektion zu Red Dead Redemption 2 besorgen.

The Music of Red Dead Redemption 2: Original Soundtrack kann vorbestellt werden

Hierbei handelt es sich nicht um den kompletten OST, sondern lediglich um eine Sammlung ausgewählter gesungener Stücke. Unter anderem sind folgende Künstler mit ihren Liedern dabei:

D' Angelo - Unshaken

Willie Nelson - Cruel World

Rhiannon Giddens - Mountain Hymn

Joshua Homme - Cruel World

Daniel Lanois - That's The Way it is

Daniel Lanois - Mountain Finale

Die Sammlung erscheint am 12. Juli 2019 zu einem Preis von 9,99 US-Dollar.

The Music of Red Dead Redemption 2: Original Soundtrack is coming July 12



Pre-order now from iTunes to download the first two singles: https://t.co/g7ZvfgWUia

More details: https://t.co/tSK9K5JXDW pic.twitter.com/AuqZ5QcNFU — Rockstar Games (@RockstarGames) June 14, 2019

Wer "The Music of Red Dead Redemption 2: Original Soundtrack" bei iTunes vorbestellt, kann sich die beiden Tracks "Crash of Worlds" von Rocco DuLuca und "Table Top" von Daniel Lanois sofort herunterladen.

Red Dead Redemption 2 ist für PS4 und Xbox One erhältlich.

Holt ihr euch den Soundtrack?