Red Dead Redemption 2 kommt angeblich auf Switch und Fans machen sich schon jetzt mit Beispiel-Screenshots darüber lustig

Red Dead Redemption 2 auf der Nintendo Switch? Das könnte ein ziemliches Debakel werden.

Die Nintendo Switch hat nicht einmal so viel Power wie die PS4 und Xbox One. Mit neuen Spielen, die auch auf PS5 und Co erscheinen, hat sie erst recht ihre Schwierigkeiten (hust, Mortal Kombat 1, hust) und ein technisch sehr anspruchsvoller Titel wie Red Dead Redemption 2 könnte die Hardware so richtig in die Knie zwingen.

Nichtsdestotrotz gibt es Leaks, denen zufolge genau dieser Titel für die Switch erscheinen soll – zur großen Belustigung einiger Fans.

Nintendo Switch wäre mit RDR 2 wohl sehr überfordert, aber die Fake-Screenshots sind witzig

Darum geht's: Bei der brasilianischen Rating-Behörde, die für Altersfreigaben zuständig ist, wurde offenbar Red Dead Redemption 2 für die Nintendo Switch geprüft. Keine Cloud-Version, sondern allem Anschein nach wirklich eine Fassung, die tatsächlich nativ auf der Switch läuft.

Geht das mit rechten Dingen zu? Womöglich nicht. Eventuell handelt es sich dabei schlicht um einen Fehler. Dazu würde auch das mysteriöse 2018-Datum passen. Immerhin wurde die PC-Fasssung erst 2019 veröffentlicht und eine Switch-Version noch gar nicht. Also vielleicht wurden einfach aus Versehen alle Plattformen mit aufgeführt.

Fans lachen sich jetzt schon kaputt: Auf Twitter und Co machen nun eine ganze Menge belustigter Kommentare die Runde. Der Grundtenor lautet dabei natürlich, dass wir höchstwahrscheinlich mit einem massiven Grafik-Downgrade der Switch-Version von RDR 2 rechnen müssten, wenn es wirklich so kommt.

Das könnte dann zum Beispiel so aussehen:

Es gibt sogar schon Fake-Gameplay: Eventuell wurde hier einfach so stark an den Grafik-Einstellungen der PC-Version herumgedreht, dass dieses Bild erzeugt wurde. Zumindest passt der ganze Rest durchaus zu Red Dead Redemption 2.

Aber wir gehen definitiv nicht davon aus, dass eine Switch-Fassung so aussehen würde. Immerhin gibt es mit The Witcher 3 auch ein strahlend positives Beispiel, wie gelungen ein Port ausfallen kann, wenn genügend Zeit und Geld investiert wird.

Vor Kurzem kam erst RDR 1: Zu einem möglichen RDR2-Release würde passen, dass für die Switch erst kürzlich das erste Red Dead Redemption veröffentlicht wurde. Andererseits bleibt natürlich fraglich, ob die Hardware das schafft beziehungsweise welche Abstriche wir dafür hinnehmen müssten. Aber vielleicht für die Switch 2, die angeblich nächstes Jahr kommen soll.

Wie fändet ihr Red Dead 2 auf der Switch? Glaubt ihr, das könnte die Hardware gut hinbekommen?