Mit Red Dead Redemption 2 setzt Rockstar auf einen realistischen Ansatz und daher unter anderem auf eine recht träge Steuerung, die bei vielen Spielern auf Kritik stößt.

Ein Video des Animators Dan Lowe, der zur E3 bereits mit einer Animations-Analyse zu The Last of Us: Part 2 auf sich Aufmerksam machte, schlüsselt jetzt den Grund für die träge Steuerung von RDR 2 auf:

Was macht die Steuerung so träge? Wie uns das untere Video und die Grafik zeigen, verfügt Red Dead 2 über einen vergleichsweise sehr hohen Input-Lag.

Gemeint ist die Zeitspanne zwischen Controller-Eingabe und Ausführung der entsprechenden Animation im Spiel.

Im Gegensatz zu den im Video außerdem getesteten Spielen Assassin's Creed: Odyssey, Spider-Man, Uncharted: The Lost Legacy und Destiny 2 dauert es in Red Dead 2 eine ganze Weile, bis das Spiel auf unsere Controller-Eingaben reagiert.

Im Vergleich mit den anderen vier Titeln verfügt der Western-Blockbuster über den größten Input-Lag. Destiny 2 und Marvel's Spider-Man haben hingegen den niedrigsten Input-Lag, weil sie als Shooter und Open World-Superheldenspiel auf Geschicklichkeit und schnelle Reaktionen ausgelegt sind.

Hier das Vergleichsvideo:

Red Dead Redemption 2 ist für PS4 und Xbox One erhältlich.