Red Dead Redemption 2-Spieler hat sich alle Dialoge angehört und sie in einem 627-seitigen Dokument zusammengestellt, damit ihr sie nachlesen könnt

Ihr könnt im Internet genau nachlesen, was Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2 so von sich gibt.

In einem so storylastigen und großen Open-World-Spiel wie Red Dead Redemption 2 wird gerne und viel geredet. Das nehmen wir dem Rockstar-Games-Titel auch gar nicht übel – ganz im Gegenteil. Die Dialoge tragen zur Immersion des Spiels bei und sind mit der Grund, wieso RDR2 so beliebt ist. Deswegen sind wir umso begeisterter, dass im Internet ein ganzes Transkript des Spiels zu finden ist.

Fan erstellt 627-seitiges Transkript von Red Dead Redemption 2

Auf Reddit teilt User Snow_Guard seine Arbeit mit der Community. Hier könnt ihr den entsprechenden Beitrag selbst sehen:

Im Beitrag findet sich außerdem ein Link, der auf die gesamte Transkription von Red Dead Redemption 2 führt. Dabei hat Snow_Guard nicht nur alle Gespräche fleißig abgetippt, sondern auch Szenenwechsel und wichtige Ereignisse entsprechend im Text gekennzeichnet. Das Projekt hat auch seine Zeit eingefordert, da Snow_Guard laut eigener Angabe ein Jahr und einen Monat daran gesessen hat.

Das Ergebnis kann sich wirklich zeigen lassen – sowohl von Snow_Guard als auch von Rockstar Games selbst. Während das transkribierte Skript 107 Kapitel in ganzen 627 Seiten umfasst, dürfte das Original noch länger sein. Schließlich können kleinere Dialoge vergessen gehen oder je nach Kontext dezent variieren. Wir erinnern daran, dass sogar die Entfernung von Protagonist Arthur Morgan zu seinen Gesprächspartner*innen einen Einfluss hat.

Wenn das Projekt von Redditor Snow_Guard euer Interesse geweckt hat, ihr aber nicht so viel mit Red Dead Redemption 2 anfangen könnt, findet ihr auf derselben Internetseite Transkripte zu weiteren Spielen wie zum Beispiel Horizon Zero Dawn, God of War oder Resident Evil: Village.

Es ist durchaus spannend zu sehen, wie viel Text hinter manchen eurer Lieblingsspiele stecken kann, um sie lebendiger und immersiver zu gestalten. Im Fall von Red Dead Redemption 2 könnt ihr euch das Ganze mit leckerem Essen, Kautabak und – wie soll es auch anders sein? – einem guten Whisky zu Gemüte führen.

