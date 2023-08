Red Dead Redemption - Biber finden und das Meisterjäger-Outfit freischalten

Das Meisterjäger-Outfit bekommt ihr von allen Tieren doppelte Materialien.

Im Laufe der Jahre hat Red Dead Redemption einiges an DLC angesammelt. Darunter auch kostenlose Erweiterungen, die euch neue Kleidung bescheren. Die sieht nicht nur schick aus, sondern gibt euch auch zusätzliche Boni, mit denen sich John Marston das Leben im Wilden Westen um einiges erleichtern kann.

Das Meisterjäger-Outfit

Als Teil des “Jäger und Händler Outfit DLC” könnt ihr über einige Challenges das Meisterjäger-Outfit freischalten. Das lohnt sich, denn ihr bekommt doppelt so viele Materialien von Tieren, die ihr erlegt. Damit könnt ihr sehr viel Geld verdienen, wie ihr in unserem Geld-Guide nachlesen könnt.

Um das Outfit freizuschalten müsst ihr folgendes erledigen:

Sammle 5000 lbs (Pfund) Fleisch (einfach mit Pferdefleisch)

(einfach mit Pferdefleisch) Erlege einen Puma mit einer Stange Dynamit

Erledige und häute 8 Schlangen (am besten nahe El Matadero)

(am besten nahe El Matadero) Erlege den legendären Hasenbock (versteckt sich zwischen normalen Hasen)

(versteckt sich zwischen normalen Hasen) Absolviere den Auftrag einer fremden Person “Dädalus und Sohn”

Gerade die letzte Challenge kann aber etwas knifflig sein, je nachdem, wie weit ihr in der Hauptgeschichte schon vorangeschritten seid.

Dädalus und Sohn

Ob ein paar Biber wirklich Charles beim Fliegen helfen können?

Die Quest “Dädalus und Sohn” bekommt ihr in Mexiko, genauer östlich von Agave Viejo, wo ihr auf Charles Kinnear trefft, der eure Hilfe beim Bau einer Flugmaschine braucht.

Ihr sollt für ihn Materialien besorgen, damit er seine bahnbrechende Erfindung vollenden kann:

20 Federn

10 Roten Salbei

5 Biberfelle

Während ihr Federn von jedem Vogel des Spiels bekommt und roter Salbei fast an jeder Ecke von Rio Bravo zu bekommen ist, gestaltet sich die Biberjagd etwas schwerer.

So findet ihr Biber

Biber gibt es an vielen Orten in West Elizabeth. Aber leider oft vereinzelt. Wenn ihr größere Gruppen sucht, dann werdet ihr vor allem in den markierten Gebieten fündig.

Wenn ihr bisher nur Mexiko freigeschaltet habt, dann habt ihr Pech. Biber leben zum größten Teil im Gebiet von West Elizabeth. Dort findet ihr sie in der Nähe von Flüssen, entweder weit im Norden oder südwestlich des Pacific Union Railroad Camp. Auch in Tall Trees treiben sie sich vereinzelt herum.

Ganz selten könnt ihr sie vereinzelt auch bei Thieves Landing finden, aber es ist zu bezweifeln, dass ihr so fünf Felle zusammenbekommt. Spielt daher die Story so weit, dass ihr West Elizabeth erkunden könnt.

Seid auf der Jagd aber äußerst vorsichtig. Viele Stellen, an denen ihr Bibern begegnen könnt, sind auch die Heimat von gefährlicheren Tieren. Insbesondere Bären sind oft in der Nähe, da diese selbst gern Jagd auf die Biber machen. Behaltet also unbedingt eure Umgebung im Auge, damit ihr nicht plötzlich von hinten überfallen werdet, wenn ihr mit Tunnelblick einer BIberfamilie hinterherlauft.