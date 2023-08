Red Dead Redemption im Switch-Test: Eine gelungene Portierung zum unverschämten Preis

John Marston nimmt die Switch ins Visier. Kann das gut gehen?

Na endlich! Nach über einer Dekade scheint sich jemand bei Rockstar Games in das Archiv des Unternehmens verirrt zu haben, nur um dort eine mit Wüstenstaub bedeckte Kopie des Western-Epos Red Dead Redemption zu entdecken.

So ungefähr muss die Geschichte gehen, denn seit über 13 Jahren haben wir kein offizielles Remaster oder zumindest eine Portierung zu sehen bekommen.

Das ändert sich nun – das offensichtlich von der GTA-Reihe inspirierte Outlaw-Abenteuer ist ab sofort für die PS4 (beziehungsweise dank Abwärtskompatibilität die PS5) und die Nintendo Switch erhältlich. Mit Letzterem wollen wir uns im Folgenden hauptsächlich beschäftigen.

Vorweg: Das Spiel gibt auf dem Hybrid-Handheld eine deutlich bessere Figur als die desaströse GTA-Trilogie ab! Wenn auch mit einem Preisschild, das uns fast selbst zu Gesetzlosen werden lässt…

Transparenzhinweis:

Publisher Rockstar Games konnte uns zunächst nur die Switch-Version zur Verfügung stellen. Auf die PS4-Fassung erhielten wir erst spät Zugriff, weshalb wir sie nur für Teile des Artikels berücksichtigen konnten.

Remaster oder Portierung?

Erst einmal, um die Frage beantworten, die euch sicherlich schon unter den Nägeln brennt: Was ist die Neuauflage von Red Dead Redemption eigentlich?

Im Kern würden wir von einer simplen Portierung des Ursprungstitels sprechen, in der wir die Geschichte von John Marston, einem ehemaligen Gangster auf der Jagd nach seinen Ex-Kollegen, erneut nacherleben.

John Marston ist einer der coolsten Rockstar-Charaktere überhaupt.

Einige Aspekte gehen aber auch über den Status einer simplen Portierung hinaus und lassen eher auf ein Remaster schließen.

So hat sich die Lichtstimmung in Red Dead Redemption für die Nintendo Switch (und die PS4) stellenweise deutlich verändert. Mal wirkt die Farbgebung der eigentlich trostlosen Einöde ein bisschen knalliger, ein andermal dachten wir, der Himmel wäre komplett wolkenverhangen.

Und das, obwohl wir penibel darauf geachtet haben, bei unseren Vergleichsbildern identische Tageszeiten und Wetterkonditionen einzufangen!

Hier seht ihr den Unterschied in der Ausleuchtung zu Beginn des Spiels. Der ist im (Xbox 360-)Original weitaus heller:

Xbox Series X Nintendo Switch

Noch deutlicher wird es in dieser Zwischensequenz, die als eine der Szenen aus der Masse heraussticht, die auf der Switch (und PS4) um Längen finsterer geraten sind:

Xbox Series X Nintendo Switch

Grundsätzlich gilt jedoch, dass je dunkler es am Tag wird, desto mehr die Grenzen beider Fassungen verschwimmen:

Portierung oder Klassiker – Was ist jetzt besser? Unsere Tendenz geht klar zum grelleren, an einigen Stellen viel kräftiger ausgeleuchteten Original, das den Flair der Wüste und die brennende Hitze spürbarer macht.

Zumal die Switch-Version aufgrund der in manchen Situationen flacheren Farbgebung ganz schön matschig wirkt. Die Ursache für die angepasste Beleuchtung ist im Übrigen nicht die Switch-Hardware, die PS4-Version sieht dahingehend identisch aus. Es handelt sich also um einen künstlerischen Eingriff.

Verbesserungen im Vergleich zum Klassiker, aber vieles bleibt beim Alten

Im Gegensatz zu den Lichtverhältnissen, bei denen wir nicht zwangsläufig von einer Verbesserung sprechen würden, haben sich einige Bereiche des Spiels offensichtlicher zum Positiven gewandelt.

Unter anderem wurden vereinzelte Charakteremodelle in Zwischensequenzen überarbeitet, Teile ihrer Kleidung clippen nicht mehr ineinander.

Zudem flackerten im Original mehrere Lichtquellen – darunter beispielsweise Petroleumlampen im Haus der Familie McFarlane – unaufhörlich, damit ist ebenfalls Schluss.

Hier könnt ihr euch eine Handvoll Zwischensequenzen von Red Dead Redemption für die Nintendo Switch und PS4 in Bewegung anschauen:

1:00 Red Dead Redemption: Der Port für PS4 und Switch im ersten Trailer

Und auch ins Bild ploppende Schatten sowie Texturen sind seltener geworden, da die Reichweite für die höchste Detailstufe (von unserer Hauptfigur aus gesehen) vergrößert wurde.

Mit zunehmender Distanz tauchen Grasbüschel allerdings weiterhin aus dem Nichts auf und Schatten an Gebäuden werden zumeist erst dann korrekt gerendert, wenn wir auf sie zugehen.

Die daraus entstehende Kante ist zum Beispiel an diesem Gebäude gut zu erkennen:

Links am Hausdach franst der Schatten gräulich aus, rechts ist er viel präziser. Das passiert häufiger im Spiel.

Von den genannten Punkten abgesehen, hält sich die Neuauflage jedoch an die Originalfassung, die zugegebenermaßen ein wenig in die Jahre gekommen ist. Trotz der eigentlich schicken Überblendeffekte und für damalige Verhältnisse hochauflösenden Texturen.

Hervorragende Performance

Eines der größten Fragezeichen dürfte für Rockstar-Fans die Bildwiederholrate der Red Dead Redemption-Neuauflage sein. Wir erinnern uns: Die GTA-Trilogie für die Switch lief zeitweise im einstelligen fps-Bereich.

Wir können nun aber Entwarnung geben – Red Dead Redemption läuft wunderbar flüssig!

Im TV-Modus bemerkten wir in unseren Aufnahmen beispielsweise nur wenige ausgelassene Frames, zum Großteil lief Red Dead Redemption auf der Nintendo Switch mit 30 fps:

Es könnte allerdings durchaus passieren, dass spätere Gebiete (wie die Großstadt Blackwater) noch einmal schwerer auf dem schwachen Switch-Prozessor liegen. Bei unseren Ausritten in frühere Areale sind wir aber bisher auf keine Anhaltspunkte für gravierende Ruckler gestoßen.

Das gilt im Übrigen auch für den Handheld-Modus. Hier müssen wir uns zwar auf unser Augenmaß verlassen, dem sind aber keine gröberen Frame-Drops aufgefallen.

Fast schon zu hohe Bildschärfe

Red Dead Redemption pumpt aber nicht nur mehr Frames als die GTA-Trilogie auf euren Fernseher beziehungsweise euer Switch-Display, sondern gibt diese auch noch in einer höheren Auflösung aus.

Während GTA 3, Vice City und San Andreas mit durchschnittlich 648p im TV-Modus gerendert wurden, kommt Red Dead Redemption auf 1080p.

Im Handheld-Modus sind es dann immerhin noch 720p, also genau die native Auflösung des Switch-Bildschirms.

Das sieht auch auf dem kleinen Switch-Display nicht schlecht aus!

Red Dead Redemption sieht für Switch-Verhältnisse also knackscharf aus, der große Sprung wie bei der Xbox One X, Xbox Series X|S, und der neuen Version für PS4 Pro und PS5 bleibt aber aus. Dort kommt der Titel auf 1440p (nur Xbox Series S) beziehungsweise 4K und ja, das macht sich auch bemerkbar.

Vor allem beim Kantenflimmern, das mit höheren Auflösungen abgeschwächt wird, auf der Nintendo Switch jedoch ein ständiger Begleiter ist. Auch die in die Jahre gekommene Kantenglättung hilft dagegen nur wenig, wie sich zum Beispiel an Stromleitungen zeigt:

Einige der Taue und Stromleitungen verpixeln dermaßen stark, dass sie fast unsichtbar sind.

Außerdem fällt die hochwertige Texturfilterung der Xbox- und PS4-Version weg. Die würde zum Beispiel für extrem scharfe Dachziegel bei einem schrägen Kamerawinkel sorgen, ist aber auch rechenintensiv.

Xbox Series X Nintendo Switch

Rechnen wir die unausgewogene Beleuchtung einmal heraus, sind es vor allem Konzessionsentscheidungen, die Double Eleven, das Studio hinter der Switch-Version, treffen musste. Zum Großteil sind sie aber dem Alter des Spiels sowie der leistungsschwachen Mobil-Hardware geschuldet.

Zusätzliche Einstellungen und Anpassungen

Was gibt es eigentlich noch zu dem Switch-Port zu wissen? Ach ja, ein paar zusätzliche Optionen haben es in die Neuveröffentlichung geschafft. Darunter:

Einstellungen für die Größe der Untertitel und Bildschirmtexte

Eine eher schwache HD-Vibration beim Feuern von Waffen

In-Game-Erfolge, die die PS3- und Xbox 360-Trophäen des Originals spiegeln

Lokalisierte Bildschirmtexte für Chinesisch (traditionell und vereinfacht), Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch und lateinamerikanisches Spanisch

Außerdem kann die Bewegungsunschärfe nun deaktiviert werden. Im TV-Modus ist sie zwar relativ unauffällig, da sie erst bei schnellen Drehungen die Umgebung verwischt, im Handheld-Modus geht sie jedoch gröber zur Sache und stört den ansonsten scharfen Bildeindruck massiv.

Allgemein betrachtet ist die Bewegungsunschärfe auch nicht gut umgesetzt, da sie Distanzen schlecht abbildet. Wir raten also dazu, sie sofort abzuschalten.

Die Bewegungsunschärfe ist weder mit zunehmender Distanz, noch mit der Höhe eines Objekts wirklich konsistent und verschmiert einfach nur grässlich.

Die maximale Packung Red Dead Redemption, aber ist der hohe Preis wirklich gerechtfertigt?

Im Großen und Ganzen überzeugt die Neuauflage für die Nintendo Switch auf technischer Ebene, auch wenn wir mit der veränderten Beleuchtung nicht unbedingt zufrieden sind.

Spielerisch wurde der Open World-Meilenstein darüber hinaus tadellos umgesetzt. Die Steuerung geht gut von der Hand, Protagonist John Marston lässt sich angenehm direkt steuern, sowohl mit dem Switch-Pro-Controller als auch den JoyCons.

Überhaupt mussten wir feststellen, dass das Spiel eigentlich noch immer ungemein gut ist. Das Spieldesign ist so nah an einem klassischen GTA, wie es nur irgendwie geht, Retro-Fans kommen also voll auf ihre Kosten.

Zudem erzählt Red Dead Redemption eine klasse inszenierte Geschichte voll außergewöhnlicher Charaktere und klingt mit seinem von alten Italo-Western inspirierten Soundtrack auch noch exzellent.

Was Red Dead Remption sonst noch so auf dem Kerbholz hat, erfahrt ihr im Test des Originals, das 95 (!) Spielspaßpunkte einheimsen konnte:

Red Dead Redemption im Test: Go west, young man! von Markus Schwerdtel

Unserer Meinung nach ist der Preis für die Portierung aber dennoch zu hoch angesetzt, auch wenn Rockstar Games 50 Euro für das Gesamtpaket als 'korrekt' ansieht.

Für euer Geld erhaltet ihr:

das Hauptspiel

den DLC "Undead Nightmare"

damalige Pre-Order-Boni wie goldenen Waffen und zusätzlichen Outfits

Der Multiplayer-Modus des Originals fällt im Gegenzug weg, komplette Funktionsparität mit den Game of the Year-Editionen für PS3 und Xbox 360 besteht also nicht.

Und die alten Versionen sind mittlerweile echt günstig: Zum Beispiel bekommt ihr Red Dead Redemption plus Undead Nightmare im Xbox-Store für 40 Euro als digitalen Neukauf. Die Verbesserungen ab der Xbox One X erhaltet ihr dann kostenlos per Abwärtskompatibilität.

Noch günstiger wird es auf Gebrauchtartikelplattformen wie Ebay oder Rebuy, dort müsst ihr gerade einmal 20 Euro für die GOTY-Variante oder die beiden einzelnen Datenträger (Undead Nightmare erschien als Standalone-Erweiterung) in gutem Zustand blechen.

Logischerweise ist auch dann das Xbox-Upgrade kostenfrei verfügbar. Habt ihr hingegen nur die Switch oder eine PS4/PS5 zur Verfügung, dann führt leider kein Weg an der überteuerten Portierung vorbei.

Pro alle spielerischen und erzählerischen Stärken des Originals

alle spielerischen und erzählerischen Stärken des Originals Komplettpaket mit DLC

Komplettpaket mit DLC Grafikstil passt hervorragend zur Switch

Grafikstil passt hervorragend zur Switch 1080p im TV-Modus

1080p im TV-Modus 720p für unterwegs

720p für unterwegs Darstellungsfehler wurden beseitigt

Darstellungsfehler wurden beseitigt verzögerungsfreie Bedienung

verzögerungsfreie Bedienung stabile Framerate

stabile Framerate Pop-Ups wurden minimal reduziert

Pop-Ups wurden minimal reduziert leichte Grafikverbesserungen in vielen Bereichen Contra sehr hoher Preis

sehr hoher Preis Änderungen bei der Beleuchtung führen zu blassen Farben

Änderungen bei der Beleuchtung führen zu blassen Farben HD-Vibration kann nicht überzeugen

HD-Vibration kann nicht überzeugen Texturfilterung fällt weg

Texturfilterung fällt weg ständiges Kantenflimmern

ständiges Kantenflimmern Multiplayer nicht mehr vorhanden

Meinung der Redaktion