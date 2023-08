Das Red Dead Redemption-Remaster auf PS4 bringt eine geniale Neuerung, ist aber trotzdem eine herbe Enttäuschung

Ein kleines Gamer-Geständnis meinerseits: Ich habe erst jetzt im Zuge der Neuauflage zum ersten Mal Red Dead Redemption gespielt. Es hat aber nicht lang gedauert, bis ich mich in das Spiel verliebt habe.



Dafür steckt einfach zu viel GTA in dem Wildwest-Action-Titel und die Spielwelt kriegte mich auch direkt mit ihrem noch immer ungemein hohen Detailgrad.



Wo sonst passiert es mir schon, dass ich nach einer gewonnenen Poker-Runde übermütig über das Außengeländer im ersten Stock einer Bar springe und dabei perfekt auf einem Gaul lande? Nur um dann wenige Sekunden später vom scheinbaren Besitzer heruntergerissen zu werden, wodurch eine Prügelei und eine Verfolgungsjagd mit den County-Sheriffs ausgelöst wird.



So lebendig fühlen sich nur noch wenige Open World-Spiele heutzutage an!



Die Stärken von Red Dead Redemption werden von der kompetent entwickelten Portierung, die eher einem Remaster gleicht, perfekt eingefangen, euch erwartet also längst keine Vollkatastrophe wie bei der GTA-Trilogie.



Aber müssen es dafür 50 Euro sein? Dafür fehlt es mir zum Beispiel an einer PS5-Version mit 60 fps, die im Zusammenspiel mit der verbesserten Kantenglättung und höheren Auflösung einen größeren Schritt nach vorn gemacht hätte.



Zudem kann ich eben auch zur viel günstigeren Xbox 360-Version mit dem Kompatibilitäts-Upgrade für Xbox One X und Xbox Series X|S greifen, dort sagt mir dann auch die Farbgebung eher zu.



Es fällt mir also schwer, eine klare Empfehlung auszusprechen, dafür müsst ihr für die Neuveröffentlichung einfach zu tief in die Tasche greifen.