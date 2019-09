Reiner Kristall in Monster Hunter World Iceborne: Fundort auf der Map

Der Reine Kristall ist eine von mehreren neuen Erzen in Monster Hunter World: Iceborne, die ihr zum Craften von Waffen und Ausrüstung benötigt. Nur ist das glänzende Material sehr selten und daher nicht ganz so einfach aufzutreiben. In unserem Guide zeigen wir euch alle Abbaustellen der neuen Map Raureif-Hochweite, an denen ihr den Kristall finden könnt.

Wo kann ich den Reinen Kristall abbauen? Die Iceborne-Map birgt insgesamt 11 neue Erz-Abbaustellen, vier in der ersten Ebene der Map und sieben in der zweiten. Den Reinen Kristall findet ihr allerdings lediglich an blauen Erz-Abbaustellen, nicht an roten.

Erz-Abbaustellen sind im Grunde große Kristalle, die aus dem Boden sprießen. So sehen sie aus:

Wie hoch ist die Chance? Der Reine Kristall ist, wie bereits erwähnt, sehr selten. Wenn ihr nicht gerade die absoluten Glückspilze seid, wird es wohl eine Weile Dauern, bis ihr das Item in den Händen haltet. Gebt also nicht auf.

Euer Vorgehen beim Farmen: Die Abbaustellen sind quer über die Map verteilt, ihr solltet euch also eine effiziente Farming-Route überlegen. Das Gute immerhin: Ressourcen "spawnen" nach dem Abbau recht schnell wieder an demselben Fundort und können dann wieder eingesammelt werden.

Fundort des reinen Kristalls in der Raureif-Hochweite

Map - Ebene 2

Farmt am besten hier: Auf der zweiten Ebene der Map findet ihr die meisten Abbaustellen für Erze. Sinnvoll wäre es beispielsweise, wenn ihr auf der Suche nach dem Reinen Kristall folgende Route abklappert: Areal 1 > Areal 2 > Areal 4 > Areal 7 > Areal 3 (und wieder zurück zu 1).

Map - Ebene 1

Der Fundort des Reinen Kristalls ist übrigens nicht auf die Raureif-Hochweite beschränkt. Ihr findet das Item außerdem in den Gebieten des Hauptspiels Monster Hunter World, beispielsweise im Korallenhochland.

Monster Hunter World: Iceborne ist für PS4 und Xbox One erhältlich.