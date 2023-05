Videospiel-Releases: In dieser Woche erscheint euer Most Wanted 2023

Jeden Montag findet ihr auf GamePro alle Konsolenspiele, die in den kommenden Tagen erscheinen.

In dieser Woche ist es endlich soweit und der Release von Zelda: Tears of the Kingdom steht kurz bevor, das ihr in einer GamePro-Umfrage Ende 2022 zu dem Spiel gewählt habt, auf das ihr in den kommenden Monaten am meisten hinfiebert. Neben dem Exklusivspiel für die Nintendo Switch erscheinen in der Woche vom 08.-14. Mai aber noch allerhand weitere Spiele, die wir euch wie gewohnt zum Wochenstart aufführen und verraten, welche mögliche Highlights sich darunter tummeln.

Das Highlight der Woche

Zelda: Tears of the Kingdom

1:02:39 Zelda: Tears of the Kingdom gespielt: Das Sequel, das Breath of the Wild verdient?

Release: 12. Mai

12. Mai Plattform: Nintendo Switch

Nintendo Switch Genre: Action-Adventure

Für viele zählt Breath of the Wild zu den besten Open World-Spielen aller Zeiten. In dieser Woche darf Link in Zelda: Tears of the Kingdom beweisen, dass sein neues Abenteuer den hohen Erwartungen seiner Fans gerecht wird.

Das ändert sich: In Tears of the Kingdom bekommt Link nicht nur allerhand neue Fähigkeiten und Gadgets an die Hand, vielmehr wird das Action-Adventure zu einer riesigen Sandbox, in der wir Waffen miteinander fusionieren, die Zeit umkehren, eigene Fahrzeuge bauen und, und, und. Für Link geht es zudem ab in die Wolken, wo ein ganzes Meer aus Inseln darauf wartet von euch erkundet zur werden.

Wie sich all das spielt, das lest ihr in der Preview von Kollegin Linda:

Steam-Empfehlung der Woche

Darkest Dungeon 2

1:11 Darkest Dungeon 2 schlüpft in dieser Woche aus dem Early Access

Nach vielen Monaten im Early Access im Epic Game Store erscheint Darkest Dungeon 2 am 08. Mai in der Version 1.0 auf Steam. In der Fortsetzung des fantastischen Dungeon Crawlers stürzt ihr euch erneut in rundenbasierte Kämpfe, kommt aber insgesamt mehr rum als im Vorgänger. Statt nur von eurem Dorf aus in die Dungeons zu ziehen, dürft ihr jetzt beispielsweise auch einen eisigen Gipfel besuchen, was auch das Management-System beeinflusst.

Wann das Spiel für Konsolen erscheint, ist derweil noch unklar.

Neue Spiele für PS4 und PS5

09. Mai - Ys IX: Monstrum Nox

11. Mai - Nightmare Reaper

11. Mai - TT Isle of Man

11. Mai - Death or Treat

11. Mai - Filthy Animals

11. Mai - Fuga: Melodies of Steel 2

11. Mai - Space Engineers

11. Mai - Another Fisherman's Tale

Welche PlayStation-Spiele erscheinen 2023? Die Release-Listen mit den kommenden PS4-Spielen und natürlich auch den kommenden PS5-Spielen findet ihr ebenfalls auf GamePro.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

10. Mai - Garden Simulator

10. Mai - 90 Soccer

10. Mai - Boss Rush: Mythology

11. Mai - Nightmare Reaper

11. Mai - TT Isle of Man

11. Mai - Filthy Animals

11. Mai - Fuga: Melodies of Steel 2

11. Mai - After You

Welche Xbox-Spiele erscheinen 2023? Welche Titel voraussichtlich in diesem Jahr für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen, findet ihr natürlich ebenfalls auf GamePro.

Neue Spiele für Nintendo Switch

08. Mai - Poosh XL

09. Mai - Dokapon Kingdom: Connect

10. Mai - Sakura Gamer

10. Mai - Garden Simulator

11. Mai - TT Isle of Man

11. Mai - Gunvein

11. Mai - Matches Puzzle

11. Mai - Leap from Hell

11. Mai - Elemental War 2

11. Mai - Fuga: Melodies of Steel 2

11. Mai - Murderous Muses

11. Mai - Local News with Cliff Rockslide

11. Mai - Menseki

11. Mai - Nightmare Reaper

11. Mai - Herodes

11. Mai - After You

12. Mai - Little Disaster

12. Mai - Family Fun Night

12. Mai - For a Vast Future

12. Mai - Pixel Driver

12. Mai - Zelda: Tears of the Kingdom

12. Mai - 2021: Moon Escape

13. Mai - Truck Climb Racing

Welche Switch-Spiele erscheinen 2023? Im verlinkten Artikel erfahrt ihr, welche Spiele in den kommenden Monaten für die Nintendo Switch erscheinen sollen.

Die neuen Spiele in PS Plus und Xbox Game Pass

Wie gewohnt finden jeden Monat neue Spiele ihren Weg in PS Plus und den Xbox Game Pass. Welche genau, das erfahrt ihr hier:

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Hat eure Vorfreude auf Zelda: Tears of the Kingdom angehalten oder freut ihr euch auf ein anderes Spiel in dieser Woche noch ein wenig mehr?