Release-Überraschung: Dead Island 2 wurde noch einmal verschoben, allerdings nach vorne

Überraschung für alle, die dem Release von Dead Island 2 entgegen fiebern. Wie Publisher Plaion bekannt gibt, hat der Titel den Gold-Status erreicht, ist also fertig entwickelt. Im Zuge dessen hat man sich entschieden, den Erscheinungstermin des Zombie-Actionsspiels vorzuverlegen. Dead Island 2 erscheint zwar immer noch im April, allerdings eine Woche früher als geplant:

Neuer Release für Dead Island 2: 21. April 2023

Somit können wir uns nun also 7 Tage früher als geplant im virtuellen Los Angeles durch Zombiehorden schnetzeln. Hätte Entwickler Deep Silver den ursprünglichen Zeitplan eingehalten, würden wir das aktuell sogar schon tun, denn zunächst war der 3. Februar als Release-Termin geplant, dieser wurde aber im letzten November aber auf den 2023-Termin verlegt. Nun also die erneute Verschiebung, allerdings in die andere Richtung.

Dead Island 2: Was war das nochmal?

3:01 Dead Island 2 ist zurück und im neuen Render-Trailer wird's blutig

In Dead Island 2 kämpfen sich die Spielenden alleine oder im Koop in der Ego-Perspektive durch eine Zombie-Apokalypse in Los Angeles. Der Fokus liegt vor allem auf den Nahkämpfen gegen die zahlreichen Untoten-Varianten, es gibt aber auch Pistolen, Shotguns und andere Schusswaffen.

Das Spiel besteht aus mehreren weitläufigen Levels, die mal mehr und mal weniger linear aufgebaut sind, bietet aber keine komplett freie Open World. Die sechs spielbaren Charaktere verfügen über jeweils individuelle Spezialfähigkeiten und Dialogoptionen. Skillpunkte können jederzeit neu verteilt werden, um schnell den Spielstil anzupassen. Zusammengehalten wird das Ganze durch eine übergreifende "Pulp-Story" sowie diverse Quests von unterschiedlichen Auftraggeber*innen.

Dead Island 2 erscheint für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC. Mitte Dezember wurde bekannt, dass der Titel in Deutschland zwar eine USK-Freigabe ab 18 Jahren erhalten, aber bei uns dennoch nicht ungeschnitten erscheinen wird.

Was sagt ihr zum vorgezogenen Release von Dead Island 2?