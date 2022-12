Dead Island 2 erscheint geschnitten in Deutschland und das fehlt

Nachdem bereits Dying Light 2 in Deutschland geschnitten auf den Markt kam, dürfte sich die Verwunderung in Grenzen halten, dass es sich mit Dead Island 2 ähnlich verhält. Jetzt haben wir allerdings die Bestätigung, dass die deutsche Version vom zweiten Teil zwar eine USK 18-Freigabe erhalten hat und sogar größtenteils der internationalen Version entspricht, Einschnitte wird es aber dennoch geben.

Die Einschnitte der USK 18-Version von Dead Island 2

Diese Inhalte wurden entfernt: Habt ihr einen Zombie in Dead Island 2 besiegt, könnt ihr in der deutschen USK-Version nicht mehr mit den Körpern der Untoten interagieren. Die internationale Version macht es hingegen möglich, auch nach dem Ableben beispielsweise noch Gliedmaßen der Toten zu entfernen. Das hat auch zur Folge, dass ihr beim Matchmaking nur mit all jenen zusammenspielen könnt, die ebenfalls die deutsche Version installiert haben.

Weitere Einschnitte soll es laut Publisher Plaion (ehemals Koch Media) in der USK-Version allerdings nicht geben. Bedeutet, mit Dead Island 2 erwartet euch auch in Deutschland ein überaus blutiges Spiel, dass auf reichlich Gore setzt. So ist es serientypisch möglich, lebenden Zombies mit scharfen Waffen Teile des Körpers abzutrennen. Auch die überaus blutigen Todesanimationen sind hierzulande enthalten.

Einen ersten Eindruck von Dead Island 2 bekommt ihr im neusten Gameplay-Trailer:

3:53 Dead Island 2 - Neuer Gameplay-Trailer macht uns zum Zombie

Dead Island 2 soll nun nach einer weiteren Verschiebung am 28. April für PS4, PS5, Xbox Konsolen und PC erscheinen. Weitere aktuelle News zum Spiel findet ihr unter den folgenden Links:

Preview zu Dead Island 2

Im Rahmen der diesjährigen gamescom konnten wir das so oft verschobene Zombiespiel von Entwickler Dambuster Studio erstmals anspielen und verraten euch in einer ausführlichen Preview zu Dead Island 2, warum das Spiel auf den ersten Blick vieles richtig macht.

Sind die Einschnitte für euch verschmerzbar oder werdet ihr auf die internationale Version ausweichen?