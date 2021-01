Release-Vorfreude 2021: Auf 2 PS5-Spiele seid ihr ganz besonders heiß

Im Jahr 2021 stehen einige höchst interessante Spiele-Releases an. Manche davon stehen schon konkret mit einem Termin fest, bei anderen warten wir noch, dass das finale Erscheinungsdatum verkündet wird. Darunter auch einige große Spieleserien, die in diesem Jahr ihr Comeback feiern sollen.

Doch auf welchen der zahlreichen Releases 2021 freut ihr euch am meisten? Das wollten wir in einer Umfrage von euch wissen und stellten euch die größten Blockbuster-Releases zur Auswahl verbunden mit dem Hinweis, eigene Vorschläge in den Kommentaren zu nennen. Und unsere Auswertung fördert ein paar Favoriten zutage.

Vorfreude auf potentielle PS5-Hits am größten

Gesamt: 1124 Stimmen (Stand: 29. Januar 2021)

Ihr seht es selbst: God of War 2 Ragnarok und Horizon 2: Forbidden West wurden mit großem Abstand am häufigsten genannt. Die Vorfreude ist auf diese beiden Titel also besonders groß, was aber auch nicht von ungefähr kommt: Schließlich sind die jeweiligen Vorgänger hervorragende Spiele aus der PS4-Ära gewesen von den Nachfolgern wird entsprechend großes erwartet.

Ebenfalls aufs Treppchen hat es Elden Ring geschafft, das im letzten Jahr quasi dauerhaft in der Versenkung verschwunden war, sich derzeit aber zumindest ein bisschen vorwagt. Auch hier scheint ihr - vermutlich auch wegen des Informationsmangels - besonders gespannt auf den Release zu sein.

Ein Kandidat aus unserer Auswahl hat sich in der Zwischenzeit für diese Liste disqualifiziert. Denn Lord of the Rings: Gollum wird nun erst im Jahr 2022 erscheinen, ein Schicksal, das möglicherweise auch noch den ein oder anderen weiteren Titel aus der Liste treffen könnte.

Noch mehr, auf das es sich zu freuen lohnt

In den Kommentaren unter unserem Aufruf werden weitere Vorfreude-Kandidaten genannt, hier mal eine kleine Auswahl:

Einige Wackelkandidaten genannt: Außerdem finden in den Kommentaren einige Spiele Erwähnung, bei denen noch nicht sicher ist, ob sie überhaupt im Jahr 2021 erscheinen oder für die es noch keinerlei Anhaltspunkte dafür gibt, darunter etwa Zelda: Breath of the Wild 2, Fable 4 oder Hellblade 2. Hier werden wir die Ankündigungslage abwarten und später in diesem Jahr eventuell noch eine zweite Umfrage starten.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Teilnehmer*innen der Umfrage!