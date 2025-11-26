Switch 2 ab jetzt im MediaMarkt-Angebot: Das ist der bislang beste Black-Friday-Deal mit der Nintendo-Konsole!

Ab jetzt gibt's die Nintendo Switch 2 im ersten richtig guten Black-Friday-Angebot.

Jetzt ist es endlich so weit: Der MediaMarkt-Sale hat das erste gute Black-Friday-Angebot mit der Nintendo Switch 2 gestartet! Ab jetzt könnt ihr euch die Konsole in der normalen Version oder im Bundle mit Mario Kart World nicht nur etwas günstiger sichern, sondern bekommt sogar noch EA Sports FC 26 ohne Extrakosten dazu spendiert. Abgesehen von Gebraucht-Angeboten ist das der beste Deal mit der Konsole, den wir bislang gesehen haben:

Entscheidet ihr euch für die Version mit Mario Kart World, bekommt ihr sogar noch eine Tragetasche im Wert von 20€ dazu, und das bei einem Aufpreis von nur 30€ im Vergleich zur Switch 2 ohne den Mario-Hit. Unserer Meinung nach lohnt es sich deshalb auf jeden Fall, zu diesem Bundle zu greifen, zumal Mario Kart allein derzeit bei MediaMarkt schon bei 74,99€ liegt:

Theoretisch sollen beide Deals nach aktuellem Stand noch bis 9 Uhr am Montagmorgen laufen. So begehrt, wie gute Angebote mit der Switch 2 momentan sind, solltet ihr aber damit rechnen, dass sie schon früher ausverkauft sein könnten.

37:48 Die Nintendo Switch 2 ist da und wir drehen unsere ersten 37 Minuten in Mario Kart World

Autoplay

Nintendo Switch 2 im Black-Friday-Angebot: Wird die Konsole noch günstiger?

Es ist durchaus möglich, dass sich andere Händler wie Amazon und Otto ihre besten Switch 2-Angebote noch für den richtigen Black Friday an diesem Freitag aufgehoben haben. Schließlich waren bei diesen wie auch bei den meisten anderen großen Händlern bislang noch kaum Deals mit der Konsole zu sehen (oder zumindest keine guten).

Dass ein noch viel besseres Angebot kommt, halten wir aufgrund der Beliebtheit der Switch 2 allerdings für eher unwahrscheinlich. Zumindest dann, wenn ihr etwas mit EA Sports FC 26 anfangen könnt, raten wir euch deshalb dazu, besser jetzt schon den MediaMarkt-Deal zu nutzen, bevor er ausverkauft ist:

Wer doch lieber erst mal abwarten will, ob die anderen Händler noch mit eigenen Switch 2-Angeboten nachziehen, kann die Konsole hier im Auge behalten: