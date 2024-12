Das neue Spiel der Sifu-Macher dreht sich um Fußball - und das passt überraschend gut

Statt immersiver Faustkämpfe gibt es in Rematch ein 'Mittendrin'-Fußballgefühl.

Eigentlich kennen wir das französische Independent-Studio Sloclap für Titel wie Absolver oder Sifu, also Spiele, in den wir uns im Nahkampf und mit unseren Fäusten duellieren. Entsprechend überrascht waren wir, als und die Devs ihr neues Projekt kurz vor den Game Awards vorstellten.

Statt uns in einer Kampfkunst zu duellieren, spielen wir in Rematch nämlich Fußball. Aber nicht, wie wir es aus EA Sports FC oder eFootball kennen – und genau deswegen passt das auch viel besser, als anfangs gedacht.

In Rematch erleben wir Fußball ganz anders

Bereits seit drei Jahren arbeitet Sloclap an Rematch, einem reinen Multiplayer-Spiel, indem wir 5vs.5 Fußball-Partien bestreiten. Dabei steuern wir in Third-Person-Ansicht ein einzelnes Teammitglied und erleben laut den Devs herausfordernde Matches, die echte Fußballgefühle auslösen.

Wie das Ganze in Aktion aussieht, sehr ihr im Ankündigungstrailer:

1:04 Rematch angekündigt: Das neue Spiel der Sifu-Macher wird ganz anders, als ihr denkt

Damit das alles gut funktioniert, gelten in Rematch ein paar angepasste Regeln und Umstände. So verzichtet das Spiel etwa komplett auf Abseits, Fouls und Auslinien. Das Feld ist wie beim Eishockey von einer Bande umgeben, die wir natürlich auch für unsere Zwecke nutzen können.

Zudem sind angreifende Spieler*innen stets im Nachteil gegenüber der Defense. Wie Zweikämpfe genau funktionieren, wissen wir bisher zwar nicht, aber es ist etwa so, dass Verteidiger*innen automatisch Schüsse blocken, wenn sie sich im Schussfeld befinden.

Ähnlich wie in Absolver und Sifu legt das Team einen großen Wert auf Animationen, Herausforderung und ein authentisches Gefühl. Die Duelle sollen uns einen hohen Einsatz abverlangen und stets den Druck und das Herzrasen eines 'echten' Fußballspiels vermitteln. In diesen Punkten hat das Spiel also viel mehr mit älteren Titeln des Studios gemein, als es auf den ersten Blick scheint.

Die Länge der einzelnen Matches ist zurzeit mit sechs Minuten geplant. Mit unseren Mitspielenden können wir uns entweder per Voicechat, oder aber auch mit Kurzbefehlen, wie dem Handheben verständigen. Es wird auch eine Progression im Spiel geben, allerdings schalten wir lediglich neue Cosmetics, als Klamotten oder Figurenskins frei.

Sifu war eine Liebeserklärung an Martial-Arts, Rematch soll eine an das Fußballspielen werden – so haben es die Entwickler uns gegenüber geäußert. Und tatsächlich könnte die Idee gut funktionieren. Wie sich das ganze allerdings spielt und ob die Spiele – insbesondere mit zufälligen Mitspieler*innen – auch richtig Spaß machen, wird sich dann zeigen, wenn wir selbst spielen dürfen.

Was sagt ihr zu Rematch? Findet ihr den Titel interessant, oder habt ihr euch stattdessen ein weiteres Kampfsport-Spiel gewünscht? Verratet es uns in den Kommentaren!