Rennspiel-Shooter für PS5 erscheint bald: Dieses Spiel mischt GTA mit Cyberpunk – Jetzt kostenlosen Premium Pass sichern!

Third-Person-Shooter, Drohnenangriffe und Verfolgungsjagden: Dieses PS5-Spiel bietet reichlich Action in einem futuristischen Setting.

Lange dauert es nicht mehr: Das vom neuen Studio des ehemaligen GTA-Produzenten und Rockstar-Präsidenten Leslie Benzies entwickelte Actionspiel MindsEye, das Rennspiel mit Third Person Shooter mischt, erscheint am 10. Juni. Jetzt könnt ihr die PS5-Version bei Amazon vorbestellen und euch dadurch ein kostenloses Upgrade auf die Deluxe Edition sichern:

Wir haben oben übrigens absichtlich auf die PEGI-Version verlinkt, weil Amazon bei dieser seltsamerweise momentan eine kostenfreie Lieferung anbietet. Alternativ könnt ihr auch die USK-Version bestellen, hier fallen aber die bei Ab-18-Spielen üblichen Versandkosten an. Neben der PS5-Version ist übrigens auch bereits die Variante für Xbox Series X bestellbar:

Was bietet das kostenlose Deluxe Edition Upgrade?

So viele Vorbestellerboni wie bei MindsEye bekommt man selten.

Die Deluxe Edition enthält eine Menge In-Game-Gegenstände: Ihr bekommt nicht nur eine Waffe sowie jeweils einen zusätzlichen Westen-, Drohnen- und Fahrzeug-Skin, sondern auch noch den Premium Pass obendrauf. Der Premium Pass wiederum liefert euch vier weitere Inhaltspakete mit zusätzlichen Gegenständen und Missionen. Das erste soll anscheinend direkt zum Release geliefert werden, die anderen drei erscheinen vom 3. Quartal 2025 bis zum 1. Quartal 2026.

Was ist MindsEye überhaupt?

1:07 Mindseye: Hier sind die ersten actiongeladenen Gameplay-Szenen aus dem SciFi-GTA

Autoplay

MindsEye spielt in einer nahen Zukunft, in der KI, Robotik und kybernetische Verbesserungen im Cyberpunk-Stil beträchtliche Fortschritte gemacht haben. Wir spielen einen ehemaligen Soldaten mit einem neuronalen Implantat, das ihm Bruchstücke seltsamer Erinnerungen an einen vergangenen Einsatz zeigt. Unsere Aufgabe ist es nun, die Wahrheit über diesen Einsatz herauszufinden. Dabei erkunden wir die Wüstenstadt Redrock.

Spielerisch soll MindsEye im Wesentlichen aus drei Elementen bestehen: Zum einen ist es ein klassischer Third-Person-Shooter mit Deckungssystem, zum anderen soll es rasante Verfolgungsjagden mit schnellen Sportwagen geben, bei denen ebenfalls Schusswaffen zum Einsatz kommen. Der dritte Gameplay-Teil des Spiels schließlich besteht aus Flügen mit der schwer bewaffneten Kampfdrohne, durch die wir unsere Feinde von oben überraschen.