Ein grandioses Rennspiel wurde jetzt noch besser - Holt euch The Crew Motorfest mit Rabatt zu Weihnachten!

Als The Crew Motorfest 2023 erschien, war es bereits ein Favorit bei allen Fans von Rennspielen und Auto-Liebhabern. Gerade die große Auswahl an Fahrzeugen, die Atmosphäre des großen “Motorfest-Events” und der traumhafte Hawaii-Schauplatz haben Fans in ihren Bann gezogen.

Doch die Entwickler haben sich nicht auf ihren Lorbeeren ausgeruht und weiter ordentlich Content nachgeschoben. Mit dem großen Year 2 Update wurden aber alle Erwartungen übertroffen, denn das Spiel ist jetzt fast anderthalbmal so groß, enthält noch mehr Fahrzeuge und einen Spielmodus, den sich die Fans immer schon gewünscht haben.

Im Video seht ihr, was so alles im Year 2 Update steckt:

Was ist The Crew Motorfest? Dieses Spiel ist der mittlerweile 3. Teil von Ubisofts populärer Rennspiel-Serie. Dieses Mal geht es zum namensgebenden Festival “Motorfest” nach Hawaii, genauer gesagt die große Insel O’ahu.

Dort wird an jedem Eck Motorsport-Kultur gefeiert und man kann nach Herzenslust durch die Gegend rasen. Wem die mittlerweile über 700 anpassbaren Fahrzeuge nicht genug sind, kann sogar seine Lieblinge aus dem Vorgängerspiel importieren.

Egal ob ihr über Straßen brettert oder durch die Botanik kurvt: In The Crew Motorfest ist immer Action angesagt!

Damit das Gerase niemals langweilig wird, könnt ihr aus über 20 Playlists euer Szenario wählen, in dem es jeweils andere Herausforderungen zu bestehen gilt. So könnt ihr beispielsweise Offroad durch die Botanik brettern oder euch Straßenrennen nach japanischem Vorbild in neonbeleuchteten Großstädten liefern.

All diese Features beeindruckten schon zum Release 2023, aber mit dem großen Update zu Year 2 wurde alles noch viel größer und besser.

Neue Map und Spielmodus - Das steckt in Year 2 von The Crew Motorfest

Neue Map: Ein Highlight der Release-Fassung war die große Hawaii-Insel O’ahu. Die bekommt nun Zuwachs mit der Nachbarinsel Maui. Dadurch wird die gesamte Fläche im Spiel nochmal um ca. 50 Prozent erhöht. Ihr könnt also nun noch viel mehr neue Gebiete erkunden und sowohl über Straßen, durch Städte und vogelwild durch die Wildnis rasen.

Das Beste daran: Maui und O’ahu sind Teil derselben Welt und ihr könnt über eine Brücke oder per Lufttransport nahtlos von einer Insel zur anderen reisen. Ihr werdet also nicht durch lästige Ladezeiten aus dem Spielfluss gerissen.

Über eine große Brücke fahrt ihr zur neuen Insel Maui.

Neuer Spielmodus: Straßenrennen und Offroad-Abenteuer sind schön und gut, aber vielen Fans gelüstete es nach noch mehr Action. Und diesen Wunsch haben die Entwickler euch nun endlich erfüllt!

Mit dem neuen Modus “The Chase Squad” - den ihr zusammen mit 20 weiteren Fahrzeugen im kostenpflichtigen Year 2 Pass erhaltet - kommen erstklassige PVE-Inhalte ins Spiel. Hier liefert ihr euch wilde Verfolgungsjagden auf den Inseln O'ahu und Maui. Euer Ziel ist es, das Gegnerteam auszumanövrieren und zu überlisten. Wer also auf Verfolgungsjagden wie aus einem Actionfilm steht, kommt hier auf seine Kosten.

Seit Release kamen noch viel mehr Fahrzeuge ins Spiel.

Optimiert für die PS5: The Crew Motorfest ist eines der ersten Spiele, die für die neue PlayStation 5 Pro optimiert wurden. Das Spiel läuft mit flüssigen 60 FPS und erhöhter Auflösung dank der neuen PSSR-Technologie.

Das Spiel nutzt also die Leistung der Konsole voll aus und bietet eine bessere Grafik, eine sauberere Bildqualität und mehr Details auf dem Bildschirm als im Vergleich zur regulären PS5.

The Crew Motorfest kostenlos testen und günstig kaufen

So könnt ihr das Spiel testen: Vom 5. bis 12. Dezember 2024 ist die vollständige Standard Edition von The Crew Motorfest kostenlos auf PlayStation, Xbox und auf dem PC via Ubisoft Connect spielbar.

Ihr könnt ohne Einschränkungen das gesamte Spiel erkunden. Egal, ob ihr die neue Karte Maui erkundet oder alle Inhalte des ersten Jahres ausprobiert: Euch steht alles kostenlos zum Ausprobieren offen.

Und wenn ihr am Ende überzeugt seid, dass The Crew Motorfest genau euer Spiel ist, dann könnt ihr den Fortschritt während der Testphase problemlos übernehmen. Ihr macht dann dort weiter, wo ihr aufgehört habt, wenn ihr das Spiel kauft.

Auf den über 20 Playlists wird euch einiges geboten, beispielsweise Straßenrennen bei Neonlicht.

Das sind die Sonderangebote: Apropos kaufen. The Crew Motorfest bietet bis zum Ende des Jahres starke Preisnachlässe auf alle Editionen. Mit Rabatten von bis zu 70 % könnt ihr die Standard-Edition sowie die neuen Gold- und Ultimate-Editionen besonders günstig ergattern. Informiert euch bei Einzelhändlern über die Verfügbarkeit, die Preisbedingungen und andere Konditionen.

Macht mit beim Gewinnspiel: Um den Start von Year 2 zu feiern, veranstaltet The Crew Motorfest vom 5. bis 12. Dezember das Community-Event “The Endless Drive”.

Bei dieser globalen Herausforderung, an der jeder teilnehmen kann, der das Spiel besitzt, geht es darum, so viele Kilometer wie möglich zu fahren. Es können übrigens auch Spieler teilnehmen, welche die kostenlose Testversion zocken. Jeder gefahrene Meter wird auf einen gemeinsamen Zähler angerechnet, es kommt also auf eine Team-Leistung an.

Registriert euch einfach über die The Endless Drive-Website und wählt eines von vier Teams. Nach der Registrierung müsst ihr nur noch ein Fahrzeug eurer Wahl im Spiel fahren und eurem Team helfen, in der Meilenstein-Rangliste aufzusteigen.

Für all die Mühe gibt’s mächtige Belohnungen. Erst einmal erhält jeder Teilnehmer ein Belohnungspaket direkt im Spiel. Dann werden mit jeder Kilometerstufe exklusive Preise freigeschaltet.

Darunter sind unter anderem 50 Ultimate Editions von The Crew Motorfest. Die Hauptpreise sind sogar noch epischer! Freut euch auf einen The Crew Motorfest Customized Gaming PC für den besten Spieler jedes Teams und 3 PlayStation 5 Pro für die Mitglieder des Siegerteams.

The Crew Motorfest ist also voll von großartigen Neuerungen und in der Weihnachtszeit könnt ihr das Spiel kostenlos testen und besonders günstig kaufen. Worauf wartet ihr also noch? Startet eure Motoren und legt in The Crew Motorfest los!