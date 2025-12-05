Seit Jahren warte ich sehnsüchtig auf eins der hübschesten Spiele, die ich je gesehen habe und jetzt gibt es endlich einen Release-Termin

Endlich! Bald 6 dürfen wir in eine stylische Cyberpunk-Welt eintauchen, auf die ich schon seit Jahren warte – und ich freu mich wie bolle.

Kevin Itzinger
05.12.2025 | 17:00 Uhr

Der Style von Replaced ist großartig! Der Style von Replaced ist großartig!

Ganze vier Jahre ist es her, als Replaced in einem Xbox-Showcase angekündigt wurde und seitdem warte ich begierig auf das stylische Cyberpunk-Abenteuer. Jetzt gibt es endlich Neuigkeiten und sogar einen nahen Releasetermin.

Replaced erscheint schon im März 2026

In einem neuen Trailer bekommen wir nicht nur zahlreiche neue Eindrücke aus dem 2,5D Action-Plattformer, wir erfahren auch, ab wann wir loszocken können.

Am 12. März 2026 ist es endlich soweit. Dann erscheint das Spiel für Xbox One & Series, sowie den PC via Steam, EPIC & GOG.

Video starten 2:15 Das stylische Cyberpunk-Action-Plattformer Replaced hat endlich einen Releasertermin

Zudem ist Replaced direkt zum Start ohne weitere Kosten über den Xbox GamePass spielbar. Ob der Titel später noch für PlayStation und/oder Switch erscheint, ist hingegen bisher unklar.

Im Spiel übernehmen wir die Rolle von R.E.A.C.H., einer künstlichen Intelligenz, die in einem menschlichen Körper gefangen ist. Mit ihr laufen und klettern wir durch eine ungemein stylische Cyberpunk-Welt, die mir allein durch ihre Ästhetik, Stimmung und dem dazugehörigen Soundtrack schon das Wasser im Mund zusammen laufen lässt.

Das Spiel kombiniert eine sehr detaillierte Pixel-Grafik mit modernen Grafikeffekten, wie der grandiosen Beleuchtung. Wenn alles zusammenkommt, ergibt sich daraus dann eine Optik, bei der ich schon im Trailer bei jedem Bild auf die Screenshot-Taste hämmern möchte.

Ob Replaced auch spielerisch überzeugen kann und eine spannende Story samt toller Charaktere zu bieten hat, erfahren wir dann in etwas mehr als drei Monaten. Ich werde mir den Titel auf jeden Fall anschauen und euch davon berichten.

Ursprünglich sollte das Spiel bereits 2024 erscheinen, bevor es dann auf 2025 verschoben wurde. Da es nun ein richtiges Datum gibt, stehen die Chancen zumindest sehr gut, dass wir im März loszocken können.

Was ist mit euch? Findet ihr Replaced genau so schick wie ich? Freut ihr euch auf das Cyperpunk-Spiel? Schreibt es gerne in die Kommentare!

Replaced

Replaced

Genre: Action

Release: 2025 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

