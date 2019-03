Mr X. aus dem Remake zu Resident Evil 2 erfreut sich aktuell innerhalb der Fangemeinde großer Beliebtheit. Bereits kurz nach Release tauchten in den sozialen Netzwerken viele lustige Memes zum sonst so furchteinflößenden Gegner auf.

Und wer sich ein wenig in der Mod-Landschaft auskennt, der weiß: Wo lustige Beiträge zu einem Charakter auftauchen, da ist Thomas, die kleine Lokomotive nicht weit.

Resident Evil 2

Mod ersetzt Mr. X durch Thomas, die kleine Lokomotive

Bereits in der Vergangenheit hat der Kinderstar bekannte Figuren aus Videospielen ersetzt. So wurde der Drache aus dem Skyrim-Prolog mal eben zur feuerspeienden Dampflok. Da Thomas anscheinend vor niemandem Halt macht, war jetzt Mr. X aus Resident Evil 2 an der Reihe.

Wie ihr in den Tweets von @clxireredfile und dem Video von YouTuber Snipz sehen könnt, wird der Skin vom Bossgegner ausgetauscht. Für mehr Stimmung sorgt die bekannte Musik aus der Kinderserie. In dem Sinne: Cho Cho und viel Spaß!

