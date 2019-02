Normalerweise geizt Resident Evil 2 mit Munition. Die Suche nach mehr Kugeln ist ein wichtiger Bestandteil des Spiels und sorgt für viele spannende Momente.

Wer sich jedoch tief in die Mechaniken des Spiels einarbeitet, kann als Belohnung für einige Waffen unendlich Munition freischalten. Wir verraten euch mit welchen das geht und was ihr dafür tun müsst (via Gearnuke).

Tipps, Tricks, Guides und mehr:Alles was ihr über Resident Evil 2 wissen müsst

Samurai Edge

Diese Pistole kennen Besitzer der Deluxe Edition. Teil dessen ist die Samurai Edge (Alberts Modell). Wer die Waffe mit unendlich Munition haben will, muss jedoch richtig schnell sein:

Beendet Leon A und Claire A in unter 3,5 Stunden (Standard, S-Rank)

Beendet Leon B und Claire B in unter 3 Stunden (Standard, S-Rank)

LE 5 SMG

Diese Maschinenpistole gibt es normalerweise nur im Bonus-Modus The 4th Survivor, in dem ihr den Charakter Hunk steuert. Unendlich Munition dafür gibt es für Folgendes:

Beendet Leon A und Claire A in unter 2,5 Stunden (Veteran, S-Rank)

Beendet Leon B und Claire B in unter 2 Stunden (Veteran, S-Rank)

Welche Waffen gibt in Resi 2?Alle Waffen & Upgrades in der Übersicht

Kampfmesser

Auch das Kampfmesser geht normalerweise mit der Zeit kaputt, wenn ihr es benutzt. Um ein unzerstörbares Messer zu kriegen, müsst ihr die Raccoons finden.

Davon findet ihr insgesamt 15 Stück, die über die verschiedenen Kampagnen verteilt sind. Einige sind exklusiv in bestimmten Kampagnen zu finden:

Leon A - 11 Mr. Raccoons

Claire A - 3 exklusive Mr. Raccoons

Leon B - 1 exklusiver Mr. Raccoon

Ihr müsst also mindest drei der vier Kampagnen spielen und die versteckten Figuren finden, um das spezielle Kampfmesser in die Finger zu bekommen.

Kleiner Tipp: Wenn ihr vor habt die knappen Zeitlimits einzuhalten, werft regelmäßig einen Blick ins Pausenmenü. Oben rechts wird euch eure derzeitige Spielzeit des aktiven Runs angezeigt.