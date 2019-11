Resident Evil 2 - Rätselhafte Trophäe lässt Fans auf neuen DLC hoffen

Anfang des Jahres hat das Resident Evil 2 Remake viele Horror-Fans für sich gewinnen können. Nun besteht die leichte Hoffnung, dass das Spiel noch erweitert werden könnte. Das glauben zumindest einige Steam-Nutzer. Auf der PC-Plattform ist eine neue Trophäe aufgetaucht.

Im Moment handelt es sich allerdings nur um einen Platzhalter, der keine Informationen preisgibt. Lediglich der Titel "EN_name" ist zu sehen. Ihr solltet also sehr vorsichtig sein, was eure Vorfreude betrifft. Möglicherweise ist Capcom auch nur im Hintergrund mit technischen Tests beschäftigt, die nicht in neuem Content münden.

Rumors flying around about a possible Resident Evil 2 Remake DLC that Capcom may be currently testing out due to THIS new unnamed achievement on Steam...what do you think? Just a test or is there more to come? pic.twitter.com/QlPmk21I5U