Resident Evil 3 - Gratis-Demo kommt & das ist eine besonders gute Idee

Noch vor dem offiziellen Release des Resident Evil 3 Remakes wird Capcom eine kostenlose Demo zum Action-Horrorspiel für PS4, Xbox One und PC veröffentlichen. Das wurde auf der offiziellen Resident Evil-Twitter-Seite verkündet. Ein Datum für die Probeversion wurde noch nicht genannt.

It was written in the STARS... ?

A Resident Evil 3 Demo is on the way. We'll have more details in the near future! pic.twitter.com/wqN2AwI3pH