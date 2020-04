Resident Evil 3 Remake: So findet ihr alle Mr. Charlie-Figuren

Wie schon in den vorherigen Resident Evil-Spielen gibt es natürlich auch in Resident Evil 3 allerlei zu entdecken. Neben allerlei Verbesserungen für eure Waffen haben sich in den verschiedenen Levels auch kleine Wackelköpfe versteckt. Einige von diesen Mr. Charlie-Figuren wurden von den Entwicklern ziemlich geschickt versteckt. Damit ihr dennoch alle findet, haben wir euch die Standorte aller Mr. Charlies nachfolgend aufgelistet.

Was sind Mr. Charlie-Figuren und wie viele gibt es insgesamt im Spiel?

Mr. Charlie-Figuren sind, wie bereits erwähnt,kleine Wackelköpfe, die an diversen Stellen im Spiel versteckt sind. Wenn ihr jede der insgesamt 20 Figuren zerstört, erhaltet ihr als Belohnung eine/n Trophäe/Erfolg. Einige könnt ihr mit dem Messer zerlegen, für anderen benötigt ihr eine Schusswaffe. Kleiner Tipp: Befindet ihr euch in der Nähe einer Figur, könnt ihr leise das Wackeln des Kopfes hören.

Eure zerstörten Mr. Charlie-Figuren speichert Resident Evil 3 übrigens unabhängig von eurem Speicherstand. Wenn ihr also nach eurem ersten Durchlauf noch nicht alle Wackelköpfe gefunden haben solltet, müsst ihr euch nicht erneut auf die Suche nach allen Figuren machen. Eine nette Geste der Entwickler.

Bei der Reihenfolge der Mr. Charlie-Figuren für unseren Artikel sind wir chronologisch vorgegangen. Wundert euch also nicht, wenn wir zwischenzeitlich von Jill zu Carlos und wieder zurück springen.

Mr. Charlie-Figur Nr. 1: U-Bahn-Station (Jill)

Nachdem ihr erstmals Carlos getroffen habt, folgt ihr ihm nicht, sondern geht in die entgegengesetzte Richtung die Treppe hinauf. Zu eurer Rechten findet ihr zwischen zwei Zeitungskästen die erste Figur.

Mr. Charlie-Figur Nr. 2: Innenstadt (Jill)

Geht gegenüber vom Jim's Crabs die Treppen hinauf, folgt dem Weg nach links und geht durch eine Tür. Ihr betretet einen Raum mit einem Safe und einem hohen Regal. Oben auf dem Regal in einer kleinen Lücke steht die Figur.

Mr. Charlie-Figur Nr. 3: Innenstadt (Jill)

Nun führt euch euer Weg in den Donut-Laden. Darin findet ihr in der rechten Ecke hinter der Theke den nächsten Mr. Charlie, der bereits lächelnd eine eurer Kugeln erwartet.

Mr. Charlie-Figur Nr. 4: Innenstadt (Jill)

Die nächste Wackelkopf-Figur befindet sich im Raum mit der U-Bahn-Steuerung. Genauer versteckt sich das kleine Kerlchen unter der großen Schalterkonsole.

Mr. Charlie-Figur Nr. 5: Innenstadt (Jill)

Verschafft euch Zugang zum Toy Uncle-Spielwarenladen (hierfür benötigt ihr den Dietrich). Zu eurer Rechten steht zwischen einigen Mega-Man-Figuren auch ein kleiner Mr. Charlie.

Mr. Charlie-Figur Nr. 6: Innenstadt (Jill)

Wenn ihr die Schaltzentrale des Unterwerks betretet, findet ihr den nächsten Wackelkopf rechts oben auf in der Ecke auf einem Regal (gegenüber von den Computern).

Mr. Charlie-Figur Nr. 7: Kanalisation (Jill)

Folgt dem Weg im Erdgeschoss bis ihr an einer kleinen Leiter ankommt, die euch zum Labor führt. Links neben der Leiter steht eine Mr. Charlie-Figur hinter einem Abwassergitter.

Mr. Charlie-Figur Nr. 8: Kanalisation (Jill)

Für den nächsten Wackelkopf müsst ihr durch die erste Tür mit einem elektrischen Schloss gehen, die sich neben der Leiter befindet, die ihr von unten herunter treten könnt. Geht die Treppe nach oben, dreht euch um 180° - und schießt auf die Figur, die oben auf einem Sims über der Tür steht.

Mr. Charlie-Figur Nr. 9: Innenstadt nach 1. Nemesis-Bosskampf (Jill)

Folgt dem Weg neben dem Gun Shop Kendo und betretet das Haus. Ein kleiner Mr. Charlie wackelt direkt vor euch auf einem Regal vor sich hin.

Mr. Charlie-Figur Nr. 10: Polizeirevier (Carlos)

Nachdem ihr den kleinen Friedhof überquert habt, startet eine kurze Zwischensequenz. Nach dieser müsst ihr den Weg zurück, eine Treppe hinunter- und auf der anderen Seite wieder hinaufgehen. Zur eurer Linken bei den Pflanzen steht ein Wackelkopf.

Mr. Charlie-Figur Nr. 11: Polizeirevier (Carlos)

Begebt euch in den Schließfachraum auf Etage 1F. Geht nach hinten durch und ihr findet links oben auf einem Regal den nächsten Mr. Charlie.

Mr. Charlie-Figur Nr. 12: Luftschutzbunker (Jill)

Verlasst den Saferoom im Luftschutzbunker und begebt euch in den Gang mit den Zombies. Nachdem ihr diese ausgeschaltet habt, guckt in die zweite Kammer auf der rechten Seite: Unter einer Bank steht die nächste Wackelkopf-Figur.

Mr. Charlie-Figur Nr. 13: Uhrturmplatz (Jill)

Nachdem ihr die Leiter zum Uhrturmplatz hinaufgeklettert seid, müsst ihr nach links laufen. Geht hinter den grünen Polizeiwagen. Auf der Rückseite des Vans findet ihr rechts neben einer Holzkiste einen weiteren Mr. Charlie.

Mr. Charlie-Figur Nr. 14: Krankenhaus (Carlos)

Nach eurer Ankunft müsst ihr euch Richtung Empfang bewegen. Geht hindurch, lauft zur nächsten Tür und haltet euch anschließend rechts. Am Ende des Ganges findet ihr erneut eine Tür, von der links gesehen der nächste Wackelkopf auf euch wartet.

Mr. Charlie-Figur Nr. 15: Krankenhaus (Carlos)

Die nächste Figur ist ziemlich leicht zu übersehen: Betretet das Dach des Krankenhauses. Direkt rechts neben der Tür steht in der Ecke wieder ein Mr. Charlie.

Mr. Charlie-Figur Nr. 16: Krankenhaus (Carlos)

Für diesen Wackelkopf müsst ihr euch ins Stockwerk 2F begeben. Geht ins Krankenzimmer und ihr findet in einem Mülleimer neben der kleinen Tür, die ins Schwesternzimmer führt, eure nächste Mr. Charlie-Figur.

Mr. Charlie-Figur Nr. 17: Unterirdisches Lager des Krankenhauses (Jill)

Knackt zunächst das Schloss im Empfangsbereich des Krankenhauses und folgt dem Weg, welcher euch letztendlich in eine große Lagerhalle führt. Dort stehen verschiedene Fahrzeuge, besonders mehrere Lkws. Haltet euch links und ihr findet einen Gabelstapler, auf welchem vorne ein kleiner Wackelkopf auf euch wartet.

Mr. Charlie-Figur Nr. 18: Unterirdisches Lager des Krankenhauses (Jill)

Beim Suchen der drei Sicherungen im unterirdischen Lager müsst ihr euch an einer Stelle mit Jill durch einen schmalen Spalt zwischen zwei Regalen zwängen. Dreht euch anschließend nach rechts und ihr seht neben einer Leiter die nächste Mr. Charlie-Figur.

Mr. Charlie-Figur Nr. 19: NEST 2 (Jill)

Begebt euch auf Ebene 2F und durchquert den großen Raum, in welchem sich das Impfstoff-Gerät befindet. Ihr erreicht eine Art Balkon, auf dem ihr in der linken Ecke einen weiteren kleinen Wackelkopf findet.

Mr. Charlie-Figur Nr. 20: NEST 2 (Jill)

Finale: Bleibt auf Ebene 2F und betretet das Labor 1, von wo aus ihr in einen kleinen dunklen Raum kommt. Schaut nach links auf den Boden und ihr findet zwischen zwei Containern eure 20. und somit letzte Mr. Charlie-Figur.

Habt ihr alle Mr. Charlie-Figuren erfolgreich gefunden und zerstört werdet ihr mit der Freischaltung der entsprechenden Trophäe beziehungsweise des entsprechenden Erfolges"Checkpoint Charlie"belohnt.