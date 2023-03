Resident Evil 4: Völlig absurder Mini-Anime mischt Heidi und Horror

Ein Anime-Trailer zum Resident Evil 4-Remake mixt Heidi mit Horror? Das klingt nicht nur komisch, es sieht auch so aus.

Dieser sehr kurze Anime-Trailer zum Resident Evil 4-Remake wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Wildeste sein, das ihr heute zu Gesicht bekommt. Darin trifft der Zeichenstil von Heidi auf die Ereignisse aus Resident Evil 4. Was dabei heraus kommt, spottet fast schon jeder Beschreibung, ihr müsst es euch einfach ansehen.

Das Resident Evil 4-Remake wird mit diesem wahnwitzigen Mini-Teaser beworben

Darum geht's: Resident Evil 4 erscheint als Remake, und zwar noch diese Woche. Die Neuauflage ist derartig gut gelungen, das der Titel schon vor Release haufenweise Bestwertungen einheimst und bei Metacritiv zu den besten Spielen des Jahres zählt.

Neuer Trailer ist ein Anime: Bis zum Release am 24. März rührt Capcom noch weiter die Werbetrommel für das Resi-Remake. Dazu zählt auch dieser kurze Mini-Teaser in Anime-Form vom berühmten Animationsstudio Nippon Animation.

Er heißt passenderweise "Resident Evil 4 Anime PV Resident Evil Masterpiece Theatre – 'Leon and the Mysterious Village' EP 1" und der Name ist Programm. Aber am besten seht ihr euch diese Kuriosität einfach direkt selbst an:

Was ist da los? Nun ja, Leon sucht nach Ashley. Da liegt es natürlich nahe, in dem mysteriösen Dorf einfach mal herum zu fragen, ob sie vielleicht jemand gesehen hat. Aber leider versteht Leon nur Bahnhof und dann attackieren ihn die Bewohner*innen auch noch. Dabei stirbt er und irgendwie ist das wohl die sich ewig wiederholende Geschichte seines Lebens.

Dieses kurze Video bringt die absurde Essenz des Spiels sehr schön auf den Punkt. Alle, die das Spiel kennen, dürften sich königlich amüsieren. Es wirkt auch durchaus erfrischend, wie wenig ernst sich die ganze Sache nimmt und wie sehr das alles zwischen niedlich und verstörend schwankt.

Das kommt euch bekannt vor? Nippon Animation hat bereits vor Jahren mit der Show Masterpiece Theatre bekannte andere Projekte in kurzen Anime-Folgen neu interpretiert. Dass es jetzt nur für das Resident Evil 4-Remake einen eigenen kleinen Teil gibt, dürfte vor allem (aber natürlich nicht nur) alteingesessene Fans freuen.

Es heißt immerhin Episode 1: Womöglich erscheinen also noch mehr nachfolgende Episoden. Es könnte sich aber dabei auch einfach nur um einen Scherz handeln, fest davon ausgehen solltet ihr vielleicht lieber nicht.

Wie findet ihr den kurzen Anime-Teaser zu Resident Evil 4? Kennt ihr die Masterpiece Theatre-Show?