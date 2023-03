Resident Evil 4: Mit diesen 3 Tipps überlebt ihr den Angriff im Dorf

HIer sind wichtige Überlebentipps für das Dorf im Resident Evil 4 Remake.

Der Suchauftrag von Leon S. Kennedy führt ihn im Resident Evil 4 Remake schon sehr früh nach dem Spielstart in ein kleines Dorf, in dem es vor Ganado-Gegnern nur so wimmelt – sowohl in der Demo als auch im Hauptspiel. Wer das Original gespielt hat, wird vermutlich noch wissen, was hier zu tun ist, wer dagegen noch keine Resi 4-Erfahrung hat, könnte wegen der etwas ungenauen Aufgabenstellung ein wenig verzweifeln. Deshalb gibt es diesen Guide.

Die Ausgangslage: Nachdem Leon die Jagdhütte und einen kleinen Waldabschnitt hinter sich gelassen hat, gelangt er in ein Dorf, von dessen Eingangspunkt er beobachtet, wie die Ganados einen Polizisten verbrennen. Sobald einer oder eine der Ganados Leon entdeckt, wird die Aufgabe getrigggert, die ziemlich simpel lautet:

"Den Angriff überleben"

Und das gelingt mit den folgenden Tipps am besten.

Lauft weg!

Ganz wichtig: Im Dorf geht es NICHT darum, sämtliche Ganados zu erledigen. Das wäre aufgrund ständig nachspawnender Gegner und nur sehr reduzierter Munition auch gar nicht möglich. Stattdessen müsst ihr "nur" lange genug durchhalten, bis die Kirchenglocke den Dorfabschnitt beendet, was nach ca. 5 Minuten passiert (ab dem Moment, in dem die Aufgabe eingeblendet wird).

Ihr müsst also Zeit überbrücken. Scheut euch deswegen nicht, die Beine in die Hand zu nehmen und mit Leon vor den Bewohnern zu flüchten. Dafür empfiehlt sich vor allem die äußere Route, die fast einen Rundkurs ums Dorf erlaubt, ihr solltet aber auch immer mal wieder in die Stichwege einbiegen, wenn euch allzu viele Ganados den Weg versperren.

Die Wege am Rande des Dorfes sind prädestiniert für die Flucht, wechselt aber trotzdem immer mal wieder die Richtung.

Weitere Hinweise für die Flucht vor den Ganados:

Gelbe Markierungen an Fenstern zeigen an, dass ihr hier durchspringen könnt.

Leitern der Ganados lassen sich umschubsen.

Vermeidet es, in kleinere Hütten zu laufen, sie können sich als tödliche Sackgasse entpuppen.

Lauft nicht allzu nahe an Ganados vorbei. Die Gegner versuchen euch zu packen

Den Kirchturm könnt ihr innen emporklettern, was euch einige wertvolle Sekunden verschafft. Oben findet ihr zudem ein grünes Kraut.

Besondere Vorsicht ist vor dem Kettensägenmann geboten, der sofort getriggert wird, wenn ihr zu einem der Ausgänge lauft und ansonsten erst nach ein paar Minuten auftaucht. Lasst ihn im besten Falle nicht nahe an euch heran kommen!

Schnappt euch die Schrotflinte!

Eine Waffe, die sich in Resident Evil 4 leicht übersehen lässt, ist die Schrotflinte. Diese hängt im Gebäude im nördlichen Teil des Dorfs in der ersten Etage an der Wand. Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr sie während des Angriffs (in der Demo) oder erst in Ruhe danach (Hauptspiel) holt. Vergesst hier auch nicht, die Granate aus der Vitrine (direkt daneben) zu nehmen.

Fundort der Schrotflinte

Die Schrotflinten-Munition hat eine breite Streuung und ist deshalb sehr gut dafür geeignet, gleich mehrere Gegner aus den Latschen zu hauen, die frontal auf euch zulaufen.

Spart Munition!

Obwohl Flucht der beste Tipp für das Dorf ist, lässt es sich nicht vermeiden, auch gegen ein paar der Ganados zu kämpfen. Zielt NICHT auf die Köpfe, sondern nehmt stattdessen die Beine ins Visier. Zwei Treffer reichen aus, damit der entsprechende Gegner in die Knie geht, was ihn dann wiederum für einen Nahkampfangriff/Finisher anfällig macht, der im besten Fall noch umstehende Gegner umwirft.

Für diese Prozedur müsst ihr allerdings schnell und nicht zu weit entfernt sein. Lasst Gegner deshalb für präzise Beinschüsse erst etwas an euch herankommen.

Leon sollte möglichst auf die Beine der Gegner zielen.

Denkt ans Parieren: Geworfene Äxte könnt ihr mit einem Druck auf den linken Bumper parieren, dafür ist aber gutes Timing notwendig. Ihr könnt sogar die Kettensäge parieren, zu so einer Situation würden wir es aber gar nicht erst kommen lassen, weil hier ein Fehlschlag den nahezu sicheren Tod bedeutet.

Nach ca. 5 Minuten ertönt dann die Glocke und lockt die Ganados von Leon weg. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt das Dorf überlebt!

Resident Evil 4 erscheint am 24. März 2023 für die PS5, Xbox Series X/S, PS4 sowie den PC. In der aktuell bereits verfügbaren "Chainsaw-Demo" könnt ihr den Anfang des Spiels ausprobieren. Nach dem Dorf ist dort allerdings Schluss.