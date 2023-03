Resident Evil 4 Remake: Alle 16 Aufzieh-Kastellane finden und das unzerbrechliche Messer bekommen

Das ist der Fundort aller Kastellane in Resident Evil 4 Remake.

Im Remake von Resident Evil 4 gibt es ein neues Sammel-Item: Die Aufzieh-Kastellane. Pro Kapitel könnt ihr eine dieser gut versteckten Spieldosen finden und die Sucherei lohnt sich tatsächlich – habt ihr alle 16 beisammen bekommt ihr als Belohnung nämlich das "Ewige Messer."

Was auf den ersten Blick wie ein ganz normales Messer aussieht, wird zur wahren Geheimwaffe, wenn ihr es voll aufgewertet habt. Mit dem Spezial-Upgrade wird es nämlich unzerstörbar. Ihr müsst es also nie wieder reparieren. Wir zeigen euch, wo ihr alle Kastellane findet, um das Messer freizuschalten.

Fundort aller 16 Aufzieh-Kastellane auf der Map

Kastellan in Kapitel 1

Euren ersten Kastellan findet ihr, sobald ihr das Dorf und die Mühle hinter euch gelassen habt. Sobald ihr in die Siedlung am See kommt, blickt ihr auf ein zerstörtes Haus aus dessen Inneren ein Mann mit Dynamit auf euch wirft. Geht ihr durch das Fenster ins Haus, findet ihr den Kastellan im hinteren Zimmer auf einem der Querbalken.

Kastellan in Kapitel 2

Diesen Kastellan findet ihr, nachdem ihr das erste Mal auf den Händler getroffen seid und das verschlossene Tor mit der Adler-Insignie geöffnet habt. Geht durch das Tor gen Norden und in die kleine Hütte neben dem Stein-Altar. Die Figur steht direkt rechts vom Eingang auf dem Boden.

Kastellan in Kapitel 3

Diesen Kastellan findet ihr auf dem Weg zum See, nachdem ihr hinter dem Steinbruch erneut auf den Händler trefft und den Schießstand erstmals ausprobieren könnt. Geht geradeaus am Händler vorbei und nehmt die Leiter runter Richtung Steg. Nehmt den rechten Gang, der um die Ecke führt. Hier landet ihr in einer Sackgasse und findet den Kastellan oben auf einigen Kisten.

Kastellan in Kapitel 4

Folgt der Story, bis ihr den Insignienschlüssel findet, fahrt dann mit dem Boot zurück zur Siedlung am See im Norden. Hier könnt ihr jetzt anlegen und geradeaus durchlaufen, um die vorab verschlossene Tür zu öffnen. Folgt dem Weg, nehmt die Treppe nach oben und ihr kommt beim Altar im Wald raus. Der Kastellan versteckt sich am nördlichen Ende hinter einem Gatter.

Kastellan in Kapitel 5

Sobald ihr mit Ashley aus der Kirche geflohen seid, kommt ihr zurück ins Dorf. Nehmt nicht den Ausgang nach Nordosten, sondern geht nach Südwesten zurück zum Haus des Dorfvorstehers. Im Schlafzimmer des Obergeschosses könnt ihr hinter einem Bild einen Schalter finden, der eine Treppe vom Dachboden herablässt. Zusammen mit Ashley kommt ihr jetzt hinauf. Der Kastellan steht in der südlichen Ecke des Dachbodens auf einem Tisch.

Kastellan in Kapitel 6

Folgt dem linearen Weg aus dem Dorf, bis ihr zu einem schmalen Pfad mit einem Abgrund zu eurer rechten kommt. Rechts von euch brennt ein großes Lagerfeuer. Der Kastellan steht direkt davor. Ihr könnt ihn nur erwischen, indem ihr in abschießt.

Kastellan in Kapitel 7

Während der Story landet Leon alleine im Verlies unter der Schatzkammer im Schloss. Hier trefft ihr zum ersten Mal auf den blinden Feind mit den riesigen Krallen an den Händen. Sobald ihr ihm entkommen seid, landet Leon in einem Lagerraum. Hier steht der Kastellan auf einem der Regale.

Kastellan in Kapitel 8

Nachdem ihr in der Buchbinderei ein kurzes Schwätzchen mit Ada führt, macht ihr euch auf zur Burgmauer. Oben angekommen werdet ihr direkt von einem Troll angegriffen. Lauft hier nach rechts die Burgmauer entlang und rauf zum nächsten Wehrturm. Folgt dem Weg bis zur Rückseite, wo der Kastellan auf einer Kiste steht.

Kastellan in Kapitel 9

Sobald ihr wieder mit Ashley vereint seid, landet ihr im Burghof. Nehmt die Treppe nach unten, wendet euch nach links und nehmt dann den zweiten Eingang links. Haltet euch im Labyrinth wann immer möglich links und ihr kommt zu einer Sackgasse unter dem Raum, in dem ihr Ashley gefunden habt. Der Kastellan ist hinter einigen Brettern versteckt.

Kastellan in Kapitel 10

Einer der fiesesten Kastellane im ganzen Spiel: Sobald ihr aus der Kaverne entkommen seid, folgt ihr einem linearen Gang, bis sich zu eurer Linken ein Raum abspaltet, in dem ihr den Händler findet. Wendet euren Rücken zur Tür und zielt auf das vergitterte Rohr vor euch. Der Kastellan hängt hier kopfüber drin.

Kastellan in Kapitel 11

Nach dem ersten Teil der Lorenfahrt kommt ihr bei einem Zwischenhalt an. Der Kastellan steht hier über einem der Eingänge des verfallenen Hauses.

Kastellan in Kapitel 12

Ihr findet den Kastellan im Erdgeschoss des Uhrturms in einer kleinen Nische im Nordwesten. Schießt ihn unbedingt ab, bevor ihr weiter oben den Aufzug nehmt, sonst kommt ihr nicht mehr hierher zurück.

Kastellan in Kapitel 13

Nachdem ihr vom Kai kommt, landet ihr auf einem kleinen Überhang, von wo aus ihr auf eine riesige Halle mit vier Feinden davor schauen könnt. Erledigt sie und lauft zum verschlossenen Halleneingang. Hier findet ihr im Osten neben einem grünen Gabelstapler den nächsten Kastellan auf dem Boden.

Kastellan in Kapitel 14

Dieser Kastellan kommt sehr spät im Level, nachdem ihr Ashley mal wieder verloren habt. Verlasst das Bernstein-Lagerhaus und haltet euch stetig rechts. Dann kommt ihr zu einem zerfallenen Haus ohne Tür. Der Kastellan steht im Inneren oben auf einigen Spinten.

Kastellan in Kapitel 15

Nachdem ihr von Helikopter-Pilot Mike Abschied nehmen musstet, landet ihr im Lagerraum für Testexemplare. Folgt hier dem Gang und nehmt im ersten Raum die Tür geradeaus, die euch in einen kleineren Raum im Norden führt. Der Kastellan steht hier auf den Querbalken. Passt auf, dass ihr nicht die Leichensäcke trefft.

Kastellan in Kapitel 16

Nachdem ihr den Endboss besiegt habt, müsst ihr noch von der Insel fliehen. Folgt hier dem Weg durch die unterirdische Passage, bis ihr in einem Raum landet, wo mehrere Infizierte am Boden liegen. Ignoriert sie und wendet euch nach rechts. Neben einem grünen Gabelstapler findet ihr den letzten Kastellan auf einigen Kisten.

So bekommt ihr das Ewige Messer

Habt ihr alle Kastellane beisammen, schaltet ihr das Ewige Messer als Bonuswaffe bei den Extras frei. Um es benutzen zu können, müsst ihr es noch im Extra-Shop mit euren im Spielverlauf verdienten Abschlusspunkten kaufen, 1.000 AP braucht ihr für die Waffe.

Dann könnt ihr sie im Spiel jederzeit im Lager der Schreibmaschinen abholen. Das Messer ist übrigens nicht von vorn herein unzerstörbar. Ihr müsst erst das Spezialupgrade freischalten, indem ihr es komplett aufwertet.