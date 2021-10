Resident Evil bekommt diesen Monat noch 7 Ankündigungen

Oktober ist der Monat der Horrorspiele und passend dazu hat wohl auch Capcom etwas im Köcher. Denn zu Resident Evil sollen in den nächsten zwei Wochen noch viele Ankündigungen stattfinden, genauer sind es sieben Stück.

Gibt es Neues zum Resi 8-DLC oder ein weiteres Remake?

Wie die bekannte Branchen-Größe Nibel auf Twitter mitteilte, haben Capcom ihre japanische Resident Evil-Seite aktualisiert. Im Zuge des 25-jährigen Jubiläums der Reihe folgen gleich mehrere Ankündigungen, von denen zwei neue Inhalte bereits bekannt sind:

Es gibt ein Resident Evil-Merch-Gewinnspiel in Japan

Resident Evil 4 für Oculus Quest 2 erscheint am 21. Oktober

3 unbekannte Ankündigungen für den 21. Oktober

2 unbekannte Ankündigungen für den 22. Oktober

1 unbekannte Ankündigung für den 25. Oktober

1 unbekannte Ankündigung für den 29. Oktober

Was kommt sonst noch? Das ist bisher nicht bekannt, aber es gibt einige mögliche Resident Evil-Spiele, die in Kürze präsentiert werden könnten. Zu Resident Evil 8: Village beispielsweise wurde vor kurzem erst ein Story-DLC angekündigt, dessen Inhalte jetzt enthüllt werden könnten.

Etwas spannender wären aber auch Neuankündigungen wie zum Beispiel das Remake zu Resident Evil 4, zu dem bereits unzählige Gerüchte umhergeistern und das in Insider-Kreisen als so gut wie sicher gilt. Zuvor erscheint am 21. Oktober jedoch eine VR-Version für Oculus Quest 2.

Gerüchte kursieren zudem zu Resident Evil Revelations 3. Das Spiel soll die Geschichte der Spin-Off-Reihe fortsetzen. Einige Insider sagen dazu, dass das Spiel für die Switch erst einmal zeitexklusiv erscheint.

Es könnte aber auch viel kleiner sein: Da die Seite bisher nur für Japan freigeschaltet ist, ist auch möglich, dass es sich bei allen Ankündigungen um lokale Aktionen, neues Merchandise oder den kommenden Resident Evil-Film handelt. Es ist also nicht sicher, ob es wirklich diesen Monat schon einen Blick auf neue Spiele geben wird.

Egal was es ist, Fans der Horrorspiel-Reihe bekommen so oder so passend zu Halloween einige Neuheiten geboten – auch wenn es vielleicht kein neues Spiel sein werden.

Auf welche Ankündigung aus dem Resi-Universum würdet ihr euch am meisten freuen?