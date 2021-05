Resident Evil 8 – So findet ihr alle Engelsmasken in Schloss Dimitrescu

Nach dem Auftakt im Dorf führt euch euer Weg in Resident Evil: Village direkt in Lady Dimitrescus Schloss. Auf die große Dame haben sich viele von euch gefreut, aber womöglich werdet ihr ihrer Gesellschaft schneller überdrüssig als gedacht. Wer ihrem Domizil entkommen möchte, muss aber zunächst ein umfangreiches Rätsel lösen.

Die Basis dafür bilden vier gesichtslose Engelsstatuen in der Halle der Vier. Diese warten darauf, von euch mit den passenden weißen Masken vervollständigt zu werden, die überall im Schloss verteilt sind. Erst wenn ihr alle vier gesammelt und an die richtige Stelle gesetzt habt, öffnet sich die Tür an der Stirnseite des Raums. Wir weisen euch den Weg.

Hier gelangt ihr spoilerfrei zu den einzelnen Masken:

Vorarbeit

Bevor ihr die erste Maske finden könnt, müsst ihr einen großen Teil des Schlosses erkunden. Dies beinhaltet unter anderem den Endgegnerkampf gegen die erste Dimitrescu-Tochter, den Weg über den Hof, das Rätsel mit dem Blutpool und den Statuen im Nebengebäude sowie den Weg durch die überschwemmten Lagerräume.

Maske der Trauer

Habt ihr euch durch diese Passage gekämpft, so bringt euch ein Aufzug auf einen Balkon. Dort erwartet euch eine Cutscene mit der Lady. Nach dieser könnt ihr ihren Raum betreten und Lady Dimitrescus Schlüssel von einem Haken an der Wand nehmen. Schließt die Türe in diesem Zimmer auf, aber Vorsicht: Lady Dimitrescu erwartet euch schon wieder.

Es folgt eine Sequenz, die wir nicht spoilern möchten. Nur so viel sei verraten: Um weiterzukommen, müsst ihr etwas aufheben, das ihr verloren habt und dann warten, bis sich die Türe öffnet. Sobald das passiert, nutzt den Weg, folgt den Treppen nach unten und schließt einen weiteren Raum mit Lady Dimitrescus Schlüssel auf. Ihr stoßt dann auf eine weiße Statue, an der die Maske der Trauer befestigt ist. Nehmt ihr sie, so werdet ihr mit einer "ganz besonderen" Cutscene belohnt.

Maske der Freude

Danach landet ihr wieder im Hof und könnt dort mit Lady Dimitrescus Schlüssel eine bisher verschlossene Türe öffnen. Hinter dieser befindet sich rechts der Konzertsaal. In diesem Raum steht ein Piano, auf dem ihr die vorgegebenen Noten spielen müsst, um den Schmiedeeisernen Schlüssel zu erhalten.

Nehmt die Treppe nach oben, wo ihr eine weitere Türe findet, die sich mit dem Schmiedeeisernen Schlüssel öffnen lässt. Hinter der genannten Türe erwartet euch die zweite Dimitrescu-Tochter und ein weiterer Endgegnerkampf. Habt ihr diesen bestritten, so könnt ihr durch die andere Tür im Raum gehen und trefft auf die nächste Statue, an der die Maske der Freude befestigt ist.

Maske des Zorns

Hinter der Tür links befindet sich das Atelier. Dort müsst ihr auf fünf Glocken schießen. Diese sind teilweise sehr gut versteckt, aber ihr könnt sie alle von diesem Raum aus treffen.

Leuten alle fünf Glocken, so öffnet sich eine Passage hinter dem großen Gemälde. Eine Leiter bringt euch von dort aus auf den Dachboden. Von dort aus könnt ihr nur einen Weg am Dach entlang nehmen. Nachdem ihr eine Seilrutsche benutzt habt, trefft ihr auf die nächste Statue mit der Maske des Zorns.

Maske der Verzückung

Kehrt zurück ins OG 1 und öffnet den auf der Karte markierten Raum mit Lady Dimitrescus Schlüssel. Die Statue mit der Maske der Verzückung erwartet euch direkt dahinter, aber freut euch nicht zu früh: Habt ihr sie genommen, versperrt euch ein Gitter den Rückweg. Kriecht durch den Kamin und geht ins nächste Zimmer, wo euch der Endgegnerkampf gegen die letzte Tochter erwartet.

Habt ihr diesen bestritten, so nehmt den Tierschädel von der Wand und untersucht ihn, um ihn von der Holzplatte zu lösen. Nun könnt ihr ihn an der Statue befestigen, damit das Gitter wieder hochfährt.

Nun müsst ihr nur in die Halle der Vier zurückkehren und alle Masken richtig platzieren. Von links nach rechts: Trauer, Verzückung, Freude, Zorn.

Das erwartet euch in Resident Evil 8

Im neuesten Teil der Resi-Reihe müsst ihr in gewohnter Manier Erkunden, Rätsel lösen sowie verschiedene Gegnertypen und Endgegner besiegen. Neben einer Selektion aus Waffen samt Verbesserungen, Schätzen, Geld und Collectibles gibt es jede Menge Crafting-Materialien zu finden.

Außerdem erwarten euch ein Händler - ähnlich wie in RE 4 - und eine neue Koch-Mechanik. In den nächsten Tagen werden wir Guides zu diversen Themen veröffentlichen, die euch helfen, den "Winterurlaub in Rumänien" zu überstehen. Wollt ihr wissen, wie uns Ethans zweites Abenteuer gefallen hat, findet ihr hier den GamePro-Test zu Village.