Die besten Retro-Animes im Ranking - Die Top-Serien eurer Kindheit auf RTL 2 & Co.

Ihr habt eure liebsten Retro-Animes gewählt!

Wenn wir an die Animes und artverwandte Serien unserer Kindheit denken, fallen uns meist die großen Namen ein, die vor allem in den 1990er und 2000er Jahren im Nachmittagsprogramm von RTL 2 & Co. rauf- und runterliefen: Dragon Ball, Pokémon, One Piece, Digimon. Dass diese Serien bei der Umfrage nach den besten Retro-Animes weit oben mitspielen, ist daher keine große Überraschung. Aber wie sieht es mit anderen Titeln wie Die Kickers, Hellsing oder Mila Superstar aus? Wer hat sich in die Top 10 gekämpft?

Wir präsentieren euch hier das Ergebnis eurer Wahl. Dabei wird nicht nur die unangefochtene Nummer 1 deutlich, sondern indirekt habt ihr damit auch die großen Duelle wie Pokémon vs. Digimon und Kickers vs. Captain Tsubasa entschieden – wobei natürlich alle gelisteten Serien ihren Platz verdient haben.

Was wir unter Retro-Animes verstehen: Wenn wir auf GamePro von Retro-Animes sprechen, dann sind damit japanische oder wie im Fall von Avatar artverwandte Serien gemeint, die vor allem (aber nicht ausschließlich) in den 1990er und 2000er Jahren im deutschen TV liefen. Also all die Folgen, die viele von uns damals gemütlich nach der Schule auf TV-Sendern wie RTL 2, Tele 5, Kabel 1 oder beispielsweise MTV geschaut haben.

Das sind eure Top-Retro-Animes – mit einem Saiyajin an der Spitze

Eure abgegebenen Stimme verteilen sich recht gleichmäßig auf die Animes, sodass das meist nur wenige Stimme den entscheidenden Unterschied gemacht haben. Lediglich Dragon Ball (Z), eure gewählte Nummer 1, trumpft mit starkem Abstand zum Zweitplatzierten auf. Der Shonen-Anime rund um unseren liebsten Saiyajin Son Goku konnte mit über 250 Stimmen mehr One Piece hinter sich lassen.

Spannend ist auch zu sehen, dass Pokémon sich mit nur wenigen Stimmen knapp vor Digimon die Bronzemedaille gesichert hat. Ein weiteres All-Time-Duell: Die Kickers oder Captain Tsubasa (Die tollen Fußballstars). Hier Konnte Gregor sich mit den Kickers gegen Tsubasas Mannschaft Nankatsu durchsetzen, wenn auch relativ knapp.

Wie die restlichen Animes abgeschnitten haben, könnt ihr hier im Gesamtergebnis sehen:

Das Ergebnis: Welche fünf Retro-Animes sind eure Lieblinge?

Dragon Ball (13%, 556 Abstimmungen) One Piece (7%, 302 Abstimmungen) Pokémon (7%, 289 Abstimmungen) Digimon (6%, 266 Abstimmungen) Sailor Moon (6%, 257 Abstimmungen) Detektiv Conan (6%, 257 Abstimmungen) Kickers (6%, 255 Abstimmungen) Yu-Gi-Oh! (5%, 214 Abstimmungen) Die tollen Fußballstars (Captain Tsubasa) (5%, 205 Abstimmungen) Mila Superstar (4%, 195 Abstimmungen) Saber Rider (4%, 162 Abstimmungen) Naruto (4%, 153 Abstimmungen) Inu Yasha (3%, 132 Abstimmungen) Ranma 1/2 (3%, 130 Abstimmungen) Avatar (3%, 117 Abstimmungen) Lady Oscar (2%, 95 Abstimmungen) Jeanne, die Kamikaze-Diebin (2%, 94 Abstimmungen) Ghost in the Shell (2%, 77 Abstimmungen) Hellsing (2%, 77 Abstimmungen) Ein anderer Anime (2%, 74 Abstimmungen) Neon Genesis Evangelion (2%, 74 Abstimmungen) Shin-Chan (2%, 71 Abstimmungen) Beyblade (1%, 52 Abstimmungen) Monster Rancher (1%, 52 Abstimmungen) Calimero (1%, 49 Abstimmungen) Wedding Peach (1%, 30 Abstimmungen) Shaman King (1%, 26 Abstimmungen) Doremi (1%, 25 Abstimmungen) Mobile Suit Gundam (1%, 23 Abstimmungen) Noir (1%, 22 Abstimmungen) Flint Hammerhead (0%, 15 Abstimmungen) Hamtaro (0%, 11 Abstimmungen)

Stand der Umfrage: 21. Juli 2024 um 12:15 Uhr

Da sich die Vorauswahl durch unserer Themenwoche vor allem auf Serien der 1990er und 2000er Jahre konzentriert hat, wollten wir natürlich von euch auch wissen, welche weitere tollen Animes euch noch einfielen. In den Kommentaren habt ihr uns fleißig weitere genannt, darunter auch welche, die weit vor den 1990ern erstmals ausgestrahlt wurden:

Ich bin 69 geboren, deswegen sind für mich die liebsten Animes in den 70er und 80er.

Meine Liebsten sind: Heidi, Biene Maja, Captain Future, Nils Holgerson, Pinocchio, Sindbad, Wickie... GamePro-User ALEX1969

Außerdem habt ihr noch Animes bzw. animeartige Serien wie The Vision of Escaflowne, Galaxy Rangers, und Bob der Flaschengeist, die zum Schwelgen in Erinnerungen einladen.

Zu guter Letzt noch einmal ein dickes Dankeschön an alle, die abgestimmt haben. Wer das bisher versäumt hat, kann es natürlich gerne nachholen. Außerdem wüssten wir gerne eure Meinung zu dem Ergebnis. Schreibt es uns gerne in die Kommentare.