Nintendo-Fan leiht sich alten Game Boy eines Freundes, aber der ist komplett verranzt - motzt ihn kurzerhand für den Kumpel und seine Kinder auf

Der fertige Build kann sich mehr als sehen lassen. (Bild: s0nnydee auf Reddit)

Der Game Boy ist nicht nur eines der ikonischsten Systeme der Videospielgeschichte, sondern auch heute noch ein beliebter und brauchbarer Handheld. Besonders, wenn man ihm ein bisschen Liebe und eine Reihe von Mods verpasst.

Dieser alte Game Boy ist kaum wiederzuerkennen

Der Game Boy ist im April 2026 satte 37 Jahre alt geworden. Die Technik hat sich in der Zwischenzeit natürlich stark weiterentwickelt, trotzdem vereint der Handheld auch heute noch jede Menge Spielspaß in einem handlichen Paket.

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Zudem gibt es Möglichkeiten, einem alten Game Boy wieder neues Leben einzuhauchen. Noch besser ist das ganze natürlich, wenn jemand anderes die ganze Arbeit übernimmt.

So jemand ist etwa der Reddit-User "s0nnydee". Wie der in einem Post erzählt, hat er sich den alten Game Boy eines Freundes ausgeliehen, um ihn zu zeichnen. Der Handheld war demnach in ziemlich schlechtem Zustand. Daher dachte sich der User, dass es doch eine schöne Idee wäre, den Game Boy zu reparieren und ein bisschen aufzumotzen – vor allem, weil der Freund mittlerweile auch drei Kinder hat, die sich sicher ebenfalls darüber freuen würden.

Weil Schwarz und Blau die Lieblingsfarben des Freundes sind, hat er sich auch beim Game Boy für diese Kombination entschieden. Das neue Gehäuse ist zudem transparent und einen IPS-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung hat er dem Gerät ebenfalls spendiert.

Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen:

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In den Kommentaren sind die User gleichermaßen von der Geste und vom Endergebnis begeistert. Ein User schreibt beispielsweise:

"Das ist ein echt tolles Geschenk, sieht super aus! Du hast erwähnt, dass er jetzt drei Kinder hat – da ist ein herumliegender Gameboy einfach perfekt. Mit einer kurzen Spielrunde kann man sich gut entspannen, es gibt keine Warte- oder Ladezeiten, einfach einschalten und loslegen. Und wenn die Kinder älter werden, können sie die Klassiker selbst erleben. Er wird es zweifellos lieben!"

Tatsächlich würde sich wohl jede*r darüber freuen, wenn der alte Game Boy einfach so modernisiert und auch noch an die eigenen Lieblingsfarben angepasst wird. Vor allem, wenn das Endergebnis so verdammt gut aussieht wie in diesem Fall.

Wie gefällt euch der gemoddete Game Boy? Habt ihr auch noch einen alten Nintendo-Handheld zuhause?