Retro-Sale bei Amazon: Holt euch jetzt starke Konsolen für Retro-Gaming plus richtig viele Spiele im Angebot!

Egal ob am TV oder mit dem Handheld: Mit diesen Konsolen macht Retro-Gaming richtig Bock!

Ich zocke seit 20 Jahren. Und auch wenn das eine verdammt lange Zeit ist, gibt es jede Menge Spiele, die noch älter sind. Darunter echte Klassiker wie die ersten Tomb Raider-Spiele oder Duke Nukem. Auf modernen Systemen laufen diese alten Hasen schon lange nicht mehr. Aber mit den Konsolen von Evercade könnt ihr diese Spiele auch heute noch genießen. Bei Amazon sind gerade mehrere Konsolen und Spiele von Evercade reduziert.

Am TV oder unterwegs: Mit diesen Konsolen habt ihr die ultimative Retro-Erfahrung

Evercade hat bereits in der Vergangenheit einige Retro-Konsolen auf den Markt gebracht und verkauft auch größere Arcade-Automaten. Bei Amazon sind jetzt zwei ihrer Konsolen im Angebot: Die Blaze Evercade VS-R und die Blaze Evercade EXp-R. Im Video bekommt ihr einen kurzen Überblick über die beiden Konsolen.

Kurz gesagt: Die Evercade VS-R ist eine stationäre Konsole, die ihr per HDMI an euren TV anschließen könnt, um auf eurem großen Bildschirm echten Retro-Charme zu genießen. Dabei unterstützt die Konsole eine 1080p-Auflösung, so dass auch moderne Fernseher die Spiele vernünftig anzeigen können. Außerdem verfügt die VS-R über vier USB-Anschlüsse für Controller, so dass ihr euch auch mit euren Freunden in die alten Klassiker stürzen könnt. In der Konsole ist Platz für bis zu zwei Cartridges.

Beim Blaze Evercade EXP-R handelt es sich hingegen um einen Handheld, mit ihr eure Retro-Games auch unterwegs zocken könnt. Die mobile Konsole hat ein 800 x 480 IPS-Display. Das mag nach nicht viel klingen, ist aber für Retro-Games mehr als ausreichend, auf einem OLED-Display würdet ihr den Unterschied vermutlich nicht mal bemerken.

Beiden Retro-Konsolen liegen die ersten drei Tomb Raider-Spiele als Cartridge bei.

Außerdem ist der Handheld WLAN-fähig und hat einen integrierten Speicher für eure Spielstände. Im Gegensatz zur VS-R ist hier allerdings nur Platz für eine Cartridge. Der Akku hält mit 4-5 Stunden ordentlich lange. Sowohl beim Handheld als auch der stationären Konsole liegt als Spiel die Tomb Raider-Collection mit den ersten drei Teilen der Reihe bei.

Die passenden Spiele zur Konsole: Amazon reduziert auch jede Menge Spiele!

Der Plattformer Full Void spielt in einer dystopischen Zukunft.

Neben echten Klassikern wie Duke Nukem oder Tomb Raider gibt es auch modernere Spiele für die Evercade-Konsolen, die aber natürlich in 16-Bit-Optik gehalten sind. So zum Beispiel der Puzzle-Plattformer Full Void aus dem Jahr 2023 oder der Fantasy-Klopper Demons of Asteborg aus 2019. Alle diese Spiele sind gerade ebenfalls auf Amazon reduziert, sodass ihr euch neben der Konsole auch gleich mit passenden Spielen eindecken könnt. Diese Spiele sind alle reduziert: