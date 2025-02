Lange Produktionszeit, die sich lohnt: Heiß erwartete Folge eines der beliebtesten Isekai-Animes brauchte eineinhalb Jahre und nun feiern alle das Ergebnis

So viel vorweg: Emilia- und Magie-Fans haben Grund zur Freude. (Bild © Tappei Nagatsuki, Shin'ichirō Ōtsuka / White Fox)

Im Gespräch über Isekai-Animes befindet sich Re:Zero – Starting Life in Another World weder in Sachen Releasezeitpunkt noch in der Beliebtheit auf dem ersten Platz. Dennoch fällt der Name des Animes immer wieder als nicht so geheimer Geheimtipp. Dafür ist die gnadenlose Geschichte rund um Protagonist Subaru einfach zu fesselnd.

Die 60. Folge wurde lange produziert und ist ein voller Erfolg

Re:Zero Staffel 3: Nachdem die zweite Staffel trotz spektakulärer Enthüllungen eher ruhig verlaufen ist, hat die dritte Staffel im Oktober 2024 mit einer überlangen ersten Folge einen bombastischen Start hingelegt. Nach den ersten acht Folgen wurde die Ausstrahlung der dritten Staffel pausiert und geht seit Anfang Februar 2025 wieder weiter.

Nun wurde kürzlich die zehnte Episode der Staffel beziehungsweise die 60. Folge insgesamt ausgestrahlt und diese hat es in sich. Unter anderem beeindruckende Kampfanimationen begeistern Fans der Serie. Kurz nach dem Release wird auch klar, woran das liegt.

Über einen Beitrag auf der Social-Media-Plattform X verrät der Episode Director vom Animationsstudio White Fox, Yasuaki Fujii, ein wenig mehr über die Hintergründe. Er war am Storyboard sowie an der Regie der 60. Folge beteiligt.

Und zwar habe die Produktion der Folge vom Startzeitpunkt auf dem Storyboard insgesamt etwa eineinhalb Jahre betragen. Die lange Produktionszeit ist vor allem für die Kampfanimationen draufgegangen. Während in der ganzen Stadt die Schlacht mit den Todsündenbischöfen wütet, stellen sich Subaru, Emilia und Reinhard gegen den mächtigen Reglulus. Wie die Auseinandersetzung ausgeht, seht ihr im Anime beeindruckend animiert.

Für die Kommentator*innen unter Fujiis Beitrag hat sich der Aufwand allemal gelohnt. Auch auf Reddit vernehmen wir allerhand positive Stimmen, die wie der User Malrottian die Folge sogar als Kunstwerk betiteln.

Der User AnzoEloux ist hingegen mit Blick auf die zweite Staffel erleichtert darüber, dass das Studio White Fox in Sachen Animation nochmals einen draufgelegt hat. Für MiNuN_De_CoMpUtEr sogar so viel, dass die Re:Zero den aktuellen Publikumsliebling Solo Leveling toppt.

2:10 In Re:Zero Staffel 3 haben es Subaru und Emilia mit gefährlichen neuen Gegnern zu tun

Autoplay

Darum geht’s in Re:Zero

Isekai-typisch strandet der Protagonist Subaru Natsuki in einer fremden Welt. Er scheint anfänglich keine besonderen Fähigkeiten mitgebracht oder plötzlich erlangt zu haben, bis er beim Versuch stirbt, die Elfe Emilia zu beschützen. Und dann wieder an einem einst vergangenen Zeitpunkt zurückkehrt. Und nochmals stirbt.

Tatsächlich ist Re:Zero deutlich düsterer als seine Genrevertreter. Die Tode von Subaru sind grausam und trotzdem macht er immer weiter. Dadurch wird er in ein politisches Komplott verstrickt, dessen Wurzeln in die dunkelsten Ecken der anderen Welt reichen.

Ganz so düster und schlimm ist es dann doch nicht immer. Regelmäßig lockern herzergreifende Momente zwischen dem bunten Charakter-Cast die Stimmung wieder auf.

An der Stelle sind wir besonders auf die Meinung der GamePro-Community gespannt: Wie hat euch die 60. Folge (Staffel 3, Folge 10) gefallen und ist euch deren Animation besonders beeindruckend im Gedächtnis geblieben?