Solo Leveling Season 2: Wann kommt Episode 4? Alle wichtigen Informationen zur aktuellen Arc und Sendezeiten

Solo Leveling ist womöglich der beliebteste südkoreanische Webcomic weltweit, der nicht nur als gedruckte Manhwa-Ausgabe veröffentlicht wurde, sondern auch eine Anime-Adaption des japanischen Produktionsstudios A-1 Pictures bekommen hat. Auch der Anime hat bei seinem Release die Community mit seiner rasanten Action und epischen Kämpfen begeistert.

Am 4. Januar 2025 erschien die zweite Staffel von Solo Leveling auf Crunchyroll. Wir fassen zusammen, wann die nächste Episode im Simulcast beim Streaming-Anbieter erscheinen wird, was in der vorherigen Arc passiert ist und was ihr als nächstes erwarten könnt.

Wann erscheint Episode 3 von Solo Leveling Season 2? Aktuelle Infos zum Release

Sendezeit: 25. Januar 2025 um 18:30 Uhr deutscher Zeit

25. Januar 2025 um 18:30 Uhr deutscher Zeit Aktuelle Arc: Start der Demon Castle Arc

Das ist in Episode 2 der zweiten Staffel passiert

Die zweite Staffel von Solo Leveling knüpft direkt an die Geschehnisse der ersten Season an, macht bei der Geschichte also genau dort weiter, wo sie aufgehört hat. Beim Versuch, Han Song-Yi zu zeigen, wie gefährlich es sein kann, eine Jägerin zu sein, geht Jin-Woo mit ihr und anderen Mitgliedern der White Tiger-Gilde in ein gerade erschienenes Gate.

Unglücklicherweise wird das zu einem sogenannten Red Gate und die Truppe wird im Dungeon eingesperrt, bis entweder ein Dungeon Break passiert, die komplette Gruppe stirbt oder der Dungeon-Boss besiegt wird.

Dank Jin-Woos Aufstieg zum Schattenmonarch kann er die mächtigen Gegner und sogar den Boss des Dungeons besiegen und lebendig mit Han Song-Yi aus dem Red Gate entkommen. Die zweite Folge der zweiten Staffel war gleichzeitig auch der Abschluss der Red Gate-Arc.

Das könnt ihr in der nächsten Episode von Solo Levelings zweiter Staffel erwarten

Nachdem die Red Gate-Arc nun abgeschlossen ist, folgt in den nächsten Episoden die Demon Castle-Arc.

In dieser wird sich Jin-Woo einem S-Rang-Dungeon stellen, in dem er sich neuen Gefahren stellen muss, um seine todkranke Mutter von ihrer Krankheit zu heilen.

Wie gefällt euch bisher die zweite Staffel von Solo Leveling und welche Anime-Serien gehören zu eurer Must-Watch-Liste dieses Jahres?