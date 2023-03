Riesiger Anime Sale: Über 2000 Filme & Serien wie Dragon Ball günstig bei Amazon abstauben

Amazon hat heute einen riesigen Anime-Sale mit mehr als 2000 Angeboten gestartet.

Amazon hat anlässlich der Amazon Anime Convention einen großen Anime-Sale gestartet: Bis zum 15. März bekommt ihr eine riesige Auswahl an Filmen und Serien auf Blu-ray und DVD günstiger, es gibt mehr als 2000 Sonderangebote. Mit dabei sind natürlich auch große Boxsets für Sammler*innen zu Anime-Hits wie One Piece, Dragon Ball, Death Note oder Sword Art Online. Die komplette Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Auch wenn der Sale noch eine Woche lang dauert, müsst ihr natürlich damit rechnen, dass die besten Angebote schon früher ausverkauft sind. Es empfiehlt sich also, sich frühzeitig umzusehen. Hier nur eine kleine Auswahl an Highlights aus der langen Liste der Deals:

Falls ihr euch vor allem für Filme von Studio Ghibli interessiert, findet ihr im Anime Sale übrigens eine so große Auswahl, dass Amazon dafür sogar extra eine eigene Übersichtsseite gestartet hat. Dieser Link bringt euch hin:

Amazon Anime Convention: Streams am Wochenende

Die Amazon Anime Convention besteht aber natürlich nicht nur aus Sonderangeboten. Am 11. und 12. März, also an diesem Wochenende, gibt es auch eine Vielzahl an Streams auf Twitch, die von der Eröffnungsshows über Diskussionen mit Anime-Expert*innen und Watch Partys bis hin zu Übertragungen von Konzerten reichen. Den kompletten Zeitplan findet ihr hier: