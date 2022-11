Riesiger PS Store Sale gestartet: Rund 1000 PS4- + PS5-Spiele für unter 20€ im Angebot

Der PlayStation Store hat heute einen neuen PSN Sale gestartet, in dem ihr rund 1000 PS4- und PS5-Spiele für weniger als 20€ im Angebot bekommt. Darunter sind auch einige AAA-Blockbuster, die natürlich meist schon etwas älter sind. Aber auch der eine oder andere noch recht aktuelle Titel sowie viele Indie-Hits sind dabei. In diesem Artikel stellen wir euch einige Highlights vor. Die Übersicht über sämtliche Angebote des Sales, der noch bis 1 Uhr morgens am 29. November läuft, findet ihr hier:

Shadow Warrior 3

10:09 Shadow Warrior 3 - Test-Video zum Shooter-Spektakel

Den Anfang des Jahres erschienenen First Person Shooter Shadow Warrior 3 bekommt ihr jetzt zum halben Preis. Wir schlüpfen erneut in die Haut von Lo Wang, der die Erde vor den angreifenden dämonischen Horden retten muss. Diesmal hat Wang die drohende Apokalypse allerdings selbst verschuldet, denn die Gefahr geht vor allem von einem Drachen aus, den er versehentlich befreit hat. Ihr könnt erneut temporeiches Shooter-Gameplay, kreative und absurde Monster und den für die Reihe typischen schrägen Humor erwarten. Im Vergleich zum zweiten Teil, der ein komplexes Loot-System und zufallsgenerierte Levels bot, ist Shadow Warrior 3 allerdings wieder deutlich linearer und damit näher am Original, dafür aber auch kürzer.

Little Nightmares 2

8:02 Little Nightmares 2 - Test-Video zum Grusel-Hit

Wie der Vorgänger fesselt auch Little Nightmares 2 schon auf den ersten Blick durch seinen wunderschönen Grafikstil, der es schafft, Niedlichkeit und Horror miteinander zu verbinden. Diesmal bekommen wir aber deutlich mehr optische Vielfalt geboten, da wir nun fünf verschiedene Regionen durchqueren, zu denen beispielsweise ein finsterer Wald und ein von gruseligen Puppen bewohntes Krankenhaus gehören. Am Gameplay hat sich wenig geändert, wir bekommen weitgehend die bekannte Mischung aus Schleichen, Erkundung, Platforming und kleinen Rätseln. Zumindest an manchen Stellen können wir uns aber nun auch mit Waffengewalt gegen unsere zahlreichen Feinde wehren, was eine nette Abwechslung und ein sehr befriedigendes Gefühl ist.

Dragon Ball Z Kakarot

3:37 Dragon Ball Z Kakarot - Zusammengefasst: Darum geht's im Action-RPG

Dragon Ball Z Kakarot ist ein Muss für alle Fans der Anime-Vorlage, allein schon deshalb, weil euch das Rollenspiel die gesamte Geschichte der Serie von der Ankunft von Radditz auf der Erde bis zum letzten Kampf gegen Buu nachspielen und dabei viele der bekannten Orte besuchen lässt. Zumeist spielt ihr allerdings nicht Goku, sondern andere Kämpfer wie Gohan oder Piccolo, und gewinnt so einen etwas anderen Blick auf die Ereignisse. Das Kampfsystem ist ziemlich komplex und erfordert etwas Einarbeitung, motiviert aber dafür langfristig, auch dank der spektakulären Bossfights. Das ist auch nötig, denn die Kämpfe nehmen den Großteil der etwa 40 Stunden Spielzeit ein. Zur Abwechslung werden noch einige Minigames eingestreut.

EA Family Bundle

4:43 Unravel - Testvideo zum wolligen Rätselspaß

Mit dem EA Family Bundle bekommt ihr gleich drei Spiele aus dem Hause Electronic Arts für nur 3,99€. Der Puzzle-Plattformer Unravel ist diesen Preis schon allein durch seinen niedlichen Wollknäuel-Protagonisten und die wunderschönen Hintergründe mehr als wert. Mit Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 kommt noch ein knallbunter und sehr spaßiger Multiplayer-Shooter hinzu, der neben seinem Humor vor allem durch seine reiche Auswahl an sehr verschiedenen Charakteren überzeugt. Das Reboot der berühmten Rennspielreihe Need for Speed ist der schwächste Titel des Bundles, unter anderem wegen der etwas öden Open World. Für ein paar kurzweilige Rennen zwischendurch ist es aber trotzdem gut.

Metro Exodus

10:27 Metro: Exodus - Test-Video zum Ego-Shooter

Der First Person Shooter Metro Exodus ist nicht mehr ganz so düster wie seine Vorgänger, dafür aber deutlich abwechslungsreicher. Anstatt die meiste Zeit in düsteren Metro-Tunneln zu verbringen, reisen wir diesmal nämlich mit dem Zug quer durch das postapokalyptische Russland, um nach einem sicheren und möglichst nicht nuklear verseuchten Platz für unsere kleine Gruppe Überlebender zu suchen. Dabei erkunden wir weite, offene Gebiete, die von dichten Wäldern über Sumpflandschaften bis hin zu Wüsten reichen und durch die vielen Spuren ihrer früheren Bewohner jede Menge Endzeit-Atmosphäre verbreiten. Ab und zu gibt es aber auch noch lineare Abschnitte in finsteren Tunneln, in denen wieder das bekannte Horror-Feeling aufkommt.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

1:25 Captain Tsubasa: Rise of New Champions - Trailer stellt Fußballspiel um den beliebten Anime vor

Das Fußballspiel Captain Tsubasa: Rise of New Champions, das auf dem berühmten Anime basiert, hat mit bekannten Fußballsimulationen wie der FIFA-Reihe nicht viel zu tun. Statt einigermaßen realistischen Matches wird hier auf spektakulär inszenierte Spezialaktionen gesetzt, die allerdings die Willensstärke unserer Spieler verbrauchen. Um den Sieg zu erringen, ist es daher vor allem wichtig, diese Willensstärke klug einzusetzen und für die richtigen Situationen zu sparen. Außerdem wird viel Wert auf die beiden Solo-Kampagnen gelegt: In der ersten, die zur Einführung dient, übernehmen wir die Rolle von Tsubasa, während wir in der zweiten unseren eigenen, selbst erstellten Champion spielen. Daneben gibt es aber natürlich auch Online-Multiplayer.

Darksiders Genesis

6:17 Darksiders Genesis - Video zum ungewöhnlichen Serienableger

In Darksiders Genesis spielen wir den bereits aus dem ersten Teil der Reihe bekannten apokalyptischen Reiter War und dürfen außerdem erstmals die Kontrolle über Strife übernehmen, und zwar entweder allein oder im Koop. Während War eher auf den Nahkampf spezialisiert ist, ist Strife ein schneller Schütze. Obwohl wir das Geschehen diesmal aus der Top-Down-Perspektive verfolgen, handelt es sich im Hinblick auf das Gameplay trotzdem um ein typisches und vollwertiges Darksiders, das den Ursprüngen der Reihe sogar näher ist als das zuvor erschienene Darksiders 3. Neben reichlich Action gilt es im Kampf gegen den Dämonenfürsten Lucifer auch knifflige Rätsel und etwas Platforming zu bewältigen.

Weitere Angebote im PS Store Sale (Auswahl):