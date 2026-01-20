Riesiges Fantasy-Rollenspiel: Open-World-Hit für Switch ist jetzt günstig!

Dieses Switch-Rollenspiel punktet nicht zuletzt durch seine riesige und wirklich hübsche Spielwelt.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein großes Rollenspiel-Abenteuer für Nintendo Switch im Angebot schnappen. Das Fantasy-RPG, das euch in eine riesige Open World schickt und jede Menge Umfang bietet, bekommt ihr hier aktuell physisch weit günstiger als die digitale Version im Nintendo eShop. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Das Angebot ist eine gute Gelegenheit, um das Rollenspiel noch nachzuholen, bevor im März der Nachfolger erscheint. Diesen könnt ihr übrigens bereits vorbestellen, allerdings kommt er nicht mehr für die erste Switch, sondern nur noch für Switch 2 sowie für PS5, Xbox Series und PC. Bei Amazon bekommt ihr eine Preisgarantie für Vorbesteller: Wenn das Spiel vor dem Release noch günstiger wird, zahlt ihr automatisch weniger.

Riesengroß und voller Monster: Das ist das Open-World-Rollenspiel für Switch!

Es geht hier um Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, ein großes Open-World-Rollenspiel, das spielerisch nicht viel mit der Monster-Hunter-Hauptreihe zu tun hat. Stattdessen handelt es sich um ein Spiel im Pokémon-Stil: Anstatt die Monster zu jagen und zu erlegen, sammelt ihr ihre Eier, trainiert die geschlüpften Tiere und lasst sie anschließend in Kämpfen gegen andere Monster antreten.

Das Kampfsystem ist rundenbasiert und wirkt zunächst noch recht simpel, gewinnt aber schnell an taktischem Tiefgang, je mehr Fähigkeiten eure Monster erlernen. Das größte Highlight von Monster Hunter Stories 2 ist jedoch die Open World: Ihr bekommt eine gigantische Spielwelt mit abwechslungsreichen Landschaften, die auch optisch das Beste aus der natürlich nicht mehr ganz aktuellen Hardware der ersten Nintendo Switch herausholen.

Die riesige und märchenhafte Open World von Monster Hunter Stories 2 erkundet ihr zum Teil fliegend.

Dementsprechend umfangreich fällt auch die Spielzeit aus: Ihr solltet mit ungefähr 80 Spielstunden für eure abenteuerliche Reise rechnen. Währenddessen erlebt ihr eine Geschichte rund um ein mysteriöses Ei, aus dem ein Monster schlüpfen könnte, das die Macht besitzt, die gesamte Welt zu zerstören. Die Story wird in aufwendigen Zwischensequenzen in einem schicken Anime-Stil präsentiert. Zudem kann das Rollenspiel mit einem epischen Soundtrack punkten.

Alles in allem lohnt es sich also auf jeden Fall, Monster Hunter Stories 2 noch nachzuholen, auch wenn Teil 3 mit der neuen Hardware der Switch 2 noch weit hübscher zu werden verspricht. Beim gegenwärtigen Preis von rund 22€ bietet Monster Hunter Stories 2 ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, mit dem nicht viele Open-World-Rollenspiele auf der Switch mithalten können.