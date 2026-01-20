  • Anzeige

Riesiges Fantasy-Rollenspiel: Open-World-Hit für Switch ist jetzt günstig!

Gerade könnt ihr euch ein Fantasy-Rollenspiel für Nintendo Switch mit hübscher und riesengroßer Open World und rund 80 Stunden Spielzeit zu einem günstigen Preis schnappen!

GamePro Deals
20.01.2026 | 17:37 Uhr


zum Shop

Dieses Switch-Rollenspiel punktet nicht zuletzt durch seine riesige und wirklich hübsche Spielwelt. Dieses Switch-Rollenspiel punktet nicht zuletzt durch seine riesige und wirklich hübsche Spielwelt.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein großes Rollenspiel-Abenteuer für Nintendo Switch im Angebot schnappen. Das Fantasy-RPG, das euch in eine riesige Open World schickt und jede Menge Umfang bietet, bekommt ihr hier aktuell physisch weit günstiger als die digitale Version im Nintendo eShop. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Open-World-Rollenspiel für Switch im Angebot schnappen!

Das Angebot ist eine gute Gelegenheit, um das Rollenspiel noch nachzuholen, bevor im März der Nachfolger erscheint. Diesen könnt ihr übrigens bereits vorbestellen, allerdings kommt er nicht mehr für die erste Switch, sondern nur noch für Switch 2 sowie für PS5, Xbox Series und PC. Bei Amazon bekommt ihr eine Preisgarantie für Vorbesteller: Wenn das Spiel vor dem Release noch günstiger wird, zahlt ihr automatisch weniger.

Nachfolger des Rollenspiel-Hits jetzt mit Preisgarantie sichern!

Riesengroß und voller Monster: Das ist das Open-World-Rollenspiel für Switch!

Video starten 1:57 Monster Hunter Stories 2 - Erlebt ein großes Rollenspiel im Monster Hunter-Universum

Es geht hier um Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, ein großes Open-World-Rollenspiel, das spielerisch nicht viel mit der Monster-Hunter-Hauptreihe zu tun hat. Stattdessen handelt es sich um ein Spiel im Pokémon-Stil: Anstatt die Monster zu jagen und zu erlegen, sammelt ihr ihre Eier, trainiert die geschlüpften Tiere und lasst sie anschließend in Kämpfen gegen andere Monster antreten.

Fantasy-Abenteuer für Nintendo Switch jetzt günstig abstauben!

Das Kampfsystem ist rundenbasiert und wirkt zunächst noch recht simpel, gewinnt aber schnell an taktischem Tiefgang, je mehr Fähigkeiten eure Monster erlernen. Das größte Highlight von Monster Hunter Stories 2 ist jedoch die Open World: Ihr bekommt eine gigantische Spielwelt mit abwechslungsreichen Landschaften, die auch optisch das Beste aus der natürlich nicht mehr ganz aktuellen Hardware der ersten Nintendo Switch herausholen.

Die riesige und märchenhafte Open World von Monster Hunter Stories 2 erkundet ihr zum Teil fliegend. Die riesige und märchenhafte Open World von Monster Hunter Stories 2 erkundet ihr zum Teil fliegend.

Dementsprechend umfangreich fällt auch die Spielzeit aus: Ihr solltet mit ungefähr 80 Spielstunden für eure abenteuerliche Reise rechnen. Währenddessen erlebt ihr eine Geschichte rund um ein mysteriöses Ei, aus dem ein Monster schlüpfen könnte, das die Macht besitzt, die gesamte Welt zu zerstören. Die Story wird in aufwendigen Zwischensequenzen in einem schicken Anime-Stil präsentiert. Zudem kann das Rollenspiel mit einem epischen Soundtrack punkten.

Alles in allem lohnt es sich also auf jeden Fall, Monster Hunter Stories 2 noch nachzuholen, auch wenn Teil 3 mit der neuen Hardware der Switch 2 noch weit hübscher zu werden verspricht. Beim gegenwärtigen Preis von rund 22€ bietet Monster Hunter Stories 2 ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, mit dem nicht viele Open-World-Rollenspiele auf der Switch mithalten können.

Monster Hunter Stories 2 jetzt für Switch im Angebot schnappen!
Weitere aktuelle Angebote:
Teufel: Warum die neue Soundbar aus Deutschland eine Empfehlung ist
von GamePro Deals
Tonie-Figuren jetzt im Amazon-Sale: Das sind die besten Angebote!
von GamePro Deals
Neuer DualSense PS5-Controller erscheint bald: Schon jetzt fast ausverkauft!
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor einer Stunde

Riesiges Fantasy-Rollenspiel: Open-World-Hit für Switch ist jetzt günstig!

vor 2 Stunden

Teufel: Warum die neue Soundbar aus Deutschland eine Empfehlung ist

vor 4 Stunden

Tonie-Figuren jetzt im Amazon-Sale: Das sind die besten Angebote!

vor 8 Stunden

Neuer DualSense PS5-Controller erscheint bald: Schon jetzt fast ausverkauft!

vor einem Tag

Das europäische Fallout? Open-World-Spiel für PS5 ist jetzt günstig!
mehr anzeigen